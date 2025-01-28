富士電視台馬拉松式記者會 超過8小時開到隔天

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（中央社記者戴雅真東京28日專電）日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中。富士電視台27日召開記者會說明，採取「問到飽」形式，從當地時間下午4時（台北時間3時）開始，竟開了超過8小時直到隔天，打破當初傑尼斯事務所記者會的4個多小時記錄。

富士電視台27日下午在總部舉行記者會，富士電視台社長港浩一、會長嘉納修治、副會長遠藤龍之介、母公司富士傳媒控股社長金光修等人參加。港浩一與嘉納修治在會中宣布辭職。

與會者相繼致歉、發表簡短聲明後，進入提問時間。這場記者會吸引約400名媒體參加，由於港浩一17日召開的記者會限制媒體出席，而且不准錄影，引發眾怒，這次公開記者會的許多提問相當尖銳。

有記者表示，現在的富士電視台公信力全無、罔顧女性權益，甚至還出現疑似「性朝貢」的餐會，接下來的3月就是日本大學應屆畢業生的就業季，這樣的富士電視台還能吸引得到畢業生嗎？

還有女記者和富士電視台高層針鋒相對，詢問「當你們知道這件事情的時候，感覺如何？覺得憤怒嗎？」副會長遠藤說，他去年12月透過週刊知道這件事時，感覺「非常震驚」，但表示「兩人（中居正廣和女性）之間發生的糾紛仍不清楚。」

女記者追問，「發生什麼事情至今還不清楚，卻在贊助商撤退後，急忙做出辭職決定？」遠藤說，「雖然有看到媒體的報導，但還不清楚是不是客觀事實，之後希望能透過當事者代理人，以及中居正廣進一步了解情況。」

Sponichi Annex報導，馬拉松式記者會直到接近晚間10時才第一次安排休息時間，讓大家去上廁所，隨後又重新開始。富士電視台的節目也緊急調動，從晚間新聞時段就開始播放記者會，原定的連續劇等8個節目也都進行調整。

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日本近年來舉行的馬拉松式記者會，包括2019年7月22日，吉本興業社長岡本昭彥針對旗下多名藝人被爆「暗黑營業問題」（隱瞞公司私接工作）而召開的5個半小時記者會；2023年9月7日，關於傑尼斯事務所創辦人強尼喜多川性侵小傑尼斯男藝人，新社長東山紀之等人舉行的4小時12分鐘記者會等。這次記者會大幅超越先前記錄，開到「連日期都變了」。

長時間的記者會中多次出現突發事件，例如記者會為了尊重受害者隱私，規定「直播必須比實際畫面延遲10分鐘」，但是有YouTuber在TikTok直播時不守規矩，最終被請出場。（編輯：陳承功）1140128