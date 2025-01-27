富士電視台危機 社長：邀請女主播聚餐應該確認意願

（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本綜藝天王中居正廣被爆料發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中。富士電視台社長港浩一今天對於公司高層疑似「性朝貢」的餐會表示，「可能有些人不願意或感到不舒服，但無法拒絕還是參加了，應該更仔細確認她們的意願。」

中居正廣被爆性侵糾紛後，有富士電視台女主播控訴，曾被安排由高層組織的酒局，除了中居正廣之外，還有另一名男藝人參加。她到聚餐前一刻才知道地點是飯店房間，還碰到男藝人赤裸求愛，讓她哭著拒絕，那場聚會疑似是電視台的「性朝貢」，控訴電視台「把女主播當成低俗接待的工具」。

富士電視台今天下午在總部舉行記者會，富士電視台社長港浩一、會長嘉納修治、副會長遠藤龍之介、母公司富士傳媒控股社長金光修等人參加。港浩一與嘉納修治在會中宣布辭職。

嘉納表示，「由於公司在人權意識上的不足，未能提供被害女性足夠關懷，對此深感抱歉。」港浩一含淚低頭表示，「我深感責任重大。我作為第三方委員會的調查對象，將全力配合調查，努力揭發事實。」

港浩一被問及是否有女主播參加餐會時表示，「我認為主播這種工作，認識各種不同領域的人、學習各種知識是很重要的，在這過程中，確實有女主播一起參加的聯誼會和餐會。」

他表示，「這些聚會通常都是很愉快的，但現在冷靜下來思考，我認為可能有人在面對上位者的邀請時，其實心裡並不願意，甚至覺得不舒服，但由於無法拒絕還是參加了。我認為應該更加仔細確認她們的意願，這樣將有助於提升企業文化。」

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副社長遠藤被詢問，是否曾不顧女主播意願，邀請她們參加餐會時表示，「回顧過去20年經歷，我在2019年就任社長時，確實有一些來自不同部門的後輩幫我舉辦慶祝就職的餐會。我記得當時有女主播參加，但是否符合她們的意願，我現在無法確定。現在回想起來，可能當時應該再確認一下她們的意願。」

嘉納表示，「我曾和女主播一起參加過大型活動、慶功宴或是派對等，但不曾個別邀請。」金光修表示，「大約30多年前，曾和女主播一起參加過家庭餐會，之後就不曾有過了。」（編輯：韋樞）1140127