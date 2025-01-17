員工疑涉中居正廣性侵醜聞 富士電視台成立調查委員會

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（中央社記者戴雅真東京17日專電）日本綜藝天王中居正廣被爆料疑在2023年性侵一名女子，富士電視台員工疑似牽涉其中。富士電視台社長港浩一今天表示，將成立以外部律師為核心的調查委員會，並重申公司員工沒有參與其中，「將交由調查釐清真相」。

日本放送協會（NHK）報導，這是富士電視台首度為這起事件召開記者會。港浩一在開場時致歉表示，「這起事件引發觀眾等相關人士極大困擾與憂心，對於迄今為止未能做出解釋，要對此深表歉意。」

中居正廣出身國民男團SMAP，「週刊文春」去年底爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵。

報導說，X女認為自己被上司A先生設局，事後向富士電視台報告此事。後來，X女因身心受重創，出現精神疾病症狀住院治療。之後透過律師協調，中居同意支付約9000萬日圓（約新台幣1900萬元）和解金。

港浩一透露，富士電視台在2023年6月上旬，中居正廣和X女爆發糾紛時就已獲知此事，未來將成立以外部律師為核心的調查委員會，對事情經過，以及富士電視台的應對措施是否妥當進行調查。

富士電視台先前發表聲明，否認員工涉及這起糾紛。港浩一今天表示，這個問題也將交由調查委員會進一步調查。

港浩一沒有明確回應X女是否為富士電視台員工，僅表示「2023年6月初，有員工注意到該名女性的狀態異常，主動詢問後，發現涉及極為敏感的問題。當時判斷情況後決定不將此事公開，尊重該女希望重返工作的意願，把她的身心恢復與隱私保護放在最優先。」

他表示，「從去年底開始，有部分報導稱，該名女性對於我們的作法有不同的理解。現在回頭來看，我們也開始反思當時的應對措施是否妥當。」

有媒體詢問X女是否為富士電視台員工，港浩一表示，「沒有辦法回答」。主持人補充說，「這個問題涉及特定個人，請諒解我們無法回答。」

「週刊文春」近日加碼爆料，除了X女之外，還有現役女主播同樣經歷被設局參加疑似「性朝貢」的酒局。對此，港浩一表示，「（類似事件）我相信沒有發生過」，他也表示這同樣會交由今後的調查處理。

對於即將成立的調查委員會，富士電視台常務石原正人表示，委員會雖然沒有完全按照日本律師協會制定的「第三方委員會指南」設立，但會儘量保持客觀透明。雖然不是正式的第三方委員會，但會「儘速展開調查，查明事實真相」，並表示將與參與委員會的律師成員商議，討論轉換成為正式的第三方委員會。

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富士電視台母公司「富士媒體控股公司」的大股東美國對沖基金公司Dalton Investments批評說，「一連串事件顯示企業管理出現嚴重缺陷」等，致函要求富士電視台成立第三方委員會調查。對此，港浩一在記者會上表示，「我認為不存在管理上的缺失。」

至於富士電視台為何在糾紛發生後，依然繼續讓中居正廣參加綜藝節目，港浩一則解釋，「是為了避免突然讓他退出節目，引發不必要的猜測。」（編輯：田瑞華）1140117