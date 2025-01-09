加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
CNN：川普擬宣布國家經濟緊急狀態 為徵收關稅鋪路
首頁 / 娛樂

中居正廣涉性侵風波延燒 節目廣告被停播恐付巨額違約金

2025/1/9 09:01（1/9 09:30 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
日本藝人中居正廣（前）被爆疑似性侵一名20多歲女性。（圖取自instagram.com/kinsuma18_tbs）
日本藝人中居正廣（前）被爆疑似性侵一名20多歲女性。（圖取自instagram.com/kinsuma18_tbs）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊明珠東京8日專電）日本國民男團SMAP出身的綜藝天王中居正廣上個月被媒體爆料去年6月疑似性侵一名20多歲女性。近日，他主持的電視、廣播節目、商業代言陸續被停播、撤除，他還得擔心可能要支付巨額違約金。

日本「每日新聞」報導，日本放送（富士產經集團旗下的電台）社長檜原麻希今天在例行記者會上表示，中居正廣週六晚間11時擔任主持的廣播節目「中居正廣ON&ON AIR」，下次原訂11日播出的節目停播。

中居正廣上個月被週刊雜誌爆料疑似在2023年6月性侵一名20多歲當時是富士電視台的女員工，之後支付了9000萬日圓（約新台幣1900萬元）的和解金。

檜原表示，「鑑於此事相關報導，綜合判斷結果，做出停播該節目的決定。」至於日後是否推出該節目，視情況而定。

中居正廣代言軟體銀行（SoftBank）手機費方案的電視廣告2024年10月才推出，現在軟銀官網已看不到該廣告。此外，兼職媒合平台Timee於2024年11月任用中居正廣拍攝電視廣告，該公司官方YouTube近日也看不到該廣告。

綜合其他日媒報導，富士電視台去年宣布綜藝節目「誰to中居」新任主持人將由岡田准一與中居正廣共同主持，預定本月12日晚上9時播出，但富士電視台今天（8日）在官網宣布，從原訂12日播出那集開始暫停播出。

至於停播的理由，富士電視台表示，「受到與中居有關的報導的影響，綜合判斷結果」、「對期待收視的觀眾，感到很抱歉」。

日本電視台（NTV）原本昨天（7日）晚上要播出中居正廣、笑福亭鶴瓶共同主持的新年4小時特別節目「世界上讓人吃驚的新聞」，但剪掉中居的畫面。日本電視台表示，「向中居說明了我們的判斷結果，中居本人也提出同樣的請求。」

TBS電視台由中居正廣主持的「中居正廣的金曜日（星期五）微笑計畫」及「THE MC3」；朝日電視台的「中居正廣的星期六會議」也暫停播放。

google news透過 Google News追蹤中央社

有大型廣告代理商的法務主管指出，現在中居正廣最擔心的就是贊助商將要求巨額違約金。

該法務主管指出，「今後消費者看到中居就會產生負面印象的話，他很難再拍廣告」。尤其是軟銀的商品和服務項目多，中居出演的電視廣告、街頭看板、店頭立牌等在全國各地都有，要下架的話，耗費龐大。估計光是要支付給軟銀的違約金可能高達10億日圓（約新台幣2.1億元）。（編輯：陳慧萍）1140109

延伸閱讀
日媒沉默與家族企業包庇讓強尼喜多川狼行40年 傑尼斯調查報告一次看日本搞笑藝人齊藤慎二涉性侵 傳坦承犯案松本人志被爆涉性侵2女 停工10個月後傳將對「週刊文春」撤告伊藤詩織親導「黑箱日記」 重新檢視傷疤剖心境
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

60
更多編輯台推薦新聞：