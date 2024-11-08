松本人志被爆涉性侵2女 停工10個月後傳將對「週刊文春」撤告

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（中央社東京8日綜合外電報導）日本藝人松本人志去年被日媒「週刊文春」爆料涉性侵後，向法院提訴要求該週刊發行商「文藝春秋」等提供賠償。日媒今天指出，他有意撤告且已與「文藝春秋」方面達成協議。

日本放送協會（NHK）報導，2023年12月發售的「週刊文春」刊登2名女子指控2015年被松本性侵的說詞。

根據「週刊文春」的報導內容，這2名女子均宣稱受邀到東京都的飯店參加聚會，期間以玩遊戲為名，被迫與松本在臥室1對1共處一室，且在未經同意的情況下被迫發生性關係。

松本在「週刊文春」爆料此事後，今年1月8日以希望專注官司為由，透過經紀公司宣布停止演藝工作，且在社群媒體發文表示「這些毫無根據，將抗爭到底」。

後來松本以報導內容毀損名譽為由，1月22日向東京地院提起訴訟，要求「文藝春秋」與「週刊文春」總編輯提供5億5000萬日圓（約新台幣1億1000萬元）的損害賠償等。

東京地院3月開庭審理此案時，松本方面主張，「不否認在報導所提的時間地點出席有女性參加的酒會」，但強調「沒有強迫發生性行為的客觀證據，報導損害名譽」。

「文藝春秋」方面當時則有意全面「抗爭到底」，表示「多次採訪女子之後，慎重考慮她們說詞的可信度後，也採訪了松本，確信非合意的性行為屬實」。

之後，爭點及證據的整理程序則在非公開的情況下進行。

NHK今天引述消息人士報導，原告將撤銷告訴並已經與被告達成協議。而雙方似乎未透過法院交涉，協議內容與詳細經過等詳情尚不明朗。（譯者：楊惟敬/核稿：何宏儒）1131108