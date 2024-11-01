橋本環奈被爆職權霸凌逼走8個經紀人 社長伊藤功否認

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（中央社記者戴雅真東京1日專電）日本國民女星橋本環奈被週刊爆出涉嫌「職權霸凌」，至今已經換了8名經紀人。橋本環奈經紀公司社長伊藤功發表聲明，對報導內容予以否認。

10月31日發售的「週刊文春」報導，橋本環奈會把經紀人當作發洩壓力的對象，如果撐陽傘或是拿飲料的時機不對，就會罵經紀人「真沒用」、「別開玩笑了」等話語，向對方大發雷霆，先後導致至少8名經紀人離職。

伊藤發表聲明表示，「這些內容完全不屬實，與事實明顯不符。」他還解釋說，「報導中對員工的發言，如果說是我說的，還比較能夠理解」，試圖以「自黑」來替橋本環奈開脫。

他指出自己對員工向來態度嚴厲，「這次的採訪對象，似乎將我的發言誤傳為橋本環奈的發言，帶有貶低她的意圖和惡意。」

伊藤功的聲明長達近2000字，還分享了橋本環奈從福岡拍攝回來，替大家帶禮物的小故事，寫道「體格嬌小的她抱著一大袋優格，滿面笑容發給公司每個人，還說『我找到人生中最好喝的優格』，她就是這樣一個心地善良的孩子，希望大家能觀察她過去和未來的言行，判斷她是否可能對工作人員說出報導中那樣的話。」

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有娛樂記者分析，「反駁報導的文章內容竟然這麼冗長，感覺很不尋常，而且有些表達顯得有些支離破碎，令人難以理解。」文中有時稱橋本環奈為「橋本」，有時又用「環奈」，用詞不一致，不像是公司經過反覆推敲後發出的內容。

據推測，由於橋本環奈在日本放送協會（NHK）目前播出的晨間劇「御飯糰」擔任主演，並且已經決定在除夕夜的第75屆紅白歌唱大賽連續第3年擔綱主持，都是相當注重藝人形象的工作，如果不能儘速「滅火」，可能會對她的演藝生涯造成致命打擊，更會對經紀公司帶來巨大損失，這種急切的壓力也反映在文章的措辭當中。（編輯：陳承功）1131101