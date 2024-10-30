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YOASOBI明年2月台北小巨蛋開唱 實名抽選門票11/1開放登記

2024/10/30 16:01（10/30 19:37 更新）
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人氣日本樂團YOASOBI（圖）2025年2月將在台北小巨蛋舉辦2場演唱會，全場皆採實名登記抽選制，11月1日上午10時開放登記。（好玩國際文化提供）中央社記者王心妤傳真 113年10月30日
人氣日本樂團YOASOBI（圖）2025年2月將在台北小巨蛋舉辦2場演唱會，全場皆採實名登記抽選制，11月1日上午10時開放登記。（好玩國際文化提供）中央社記者王心妤傳真 113年10月30日
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（中央社記者王心妤台北30日電）日本知名樂團YOASOBI明年2月將連續2天在台北小巨蛋開唱，全場採實名登記抽選制，將於11月1日早上10時開放登記，不少網友都在社群平台發文請益提高中籤機率方法。

YOASOBI經典作品都跟小說或動漫有關，像出道作品「向夜晚奔去」就是以「桑納托斯的誘惑」為原作製作的單曲，還有「葬送的芙莉蓮」的「勇者」、「我推的孩子」的「Idol」等歌曲，魅力風靡整個亞洲。

今年是YOASOBI推出的5週年，他們以此為基礎推出系列活動，像是在10月1日紀念日當天發表新歌「Monotone」，而這也是10月4日在日本上映的動畫電影「Fureru。」（暫譯「觸碰。」）主題曲，剛推出就引起討論，接著還有攝影展、推出紀念冊等活動。

此次巡演已於26日從東京跟大阪開跑，12月開始在首爾、香港、曼谷等地開唱，並於明年2月8日、9日在台北小巨蛋舉辦「超現實 cho-genjitsu」演唱會，並於11月1日至5日登記抽選，7日中午起陸續發送通知。

對於YOASOBI將來台開唱，不少歌迷都發文討論攻略，甚至有網友笑稱「平時要累積陰德提高中選機率」。（編輯：龍柏安）1131030

#日本
#台北小巨蛋
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