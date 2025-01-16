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中居正廣醜聞延燒 富士電視台女主播控訴「性朝貢」

2025/1/16 14:54
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（中央社記者戴雅真東京16日專電）日本國民男團SMAP出身的綜藝天王中居正廣被週刊爆料2023年6月疑似性侵一名20多歲女性，支付9000萬日圓和解金。「週刊文春」今天又爆料有現役女主播控訴，曾被富士電視台安排與中居的飯局，疑似「性朝貢」。

醜聞傳出後，中居從主持超過23年的日本電視台節目「世界上讓人吃驚的新聞」退出，多檔廣告、節目被停播，後續可能面臨巨額違約金。富士電視台今天宣布將在明天舉行臨時記者會，雖然沒有說明具體內容，但普遍被認為將針對中居正廣近期的醜聞說明公司立場。

「週刊文春」今天刊出的報導稱，除了9000萬日圓（約新台幣1899萬元）和解金的女主角X女之外，中居正廣桃色醜聞出現新的被害者。富士電視台一名現役女主播被安排由電視台高層組織的酒局，除了中居正廣之外，還有另一名男藝人參加，那場聚會疑似是電視台的「性朝貢」。

女主播水谷愛子（化名）表示，事情發生在大約3年前，她被「富士電視台的絕對權力者A先生」臨時指定到某酒店的套房參加中居正廣的酒局。

當時正值疫情肆虐期間，她的手機收到一條LINE訊息，訊息中除了提到綜藝天王中居正廣，還有在富士電視台綜藝節目擁有最高權力的A先生，邀請水谷參加酒局的正是A先生的親信。

「週刊文春」檢視當時的聊天記錄，訊息中多次出現「A先生」、「A先生說」等字眼。A先生的下屬提到「地點在六本木，詳細地點之後通知」、「可能會鬧到比較晚一點」。

水谷表示，「當天直到最後一刻，他們才告訴我去六本木的東京君悅酒店。起初我還以為是在酒店的餐廳用餐，但他們說到了一樓大廳後再聯絡。我打了電話，對方說『現在過去接妳』。會合之後，他拿出房卡刷了通往住宿樓層的電梯。我詢問，『難道是在房間內嗎？』對方回答，『因為很多人會看，所以租了一個房間來喝酒。』這時我已經無法臨時取消了，感覺就像是被騙了一樣。」

儘管這時候水谷已經對A先生等人產生不信任感，但她還是進入了套房。房內有一張桌子和兩張大沙發，桌上擺滿富士電視台工作人員準備的比薩、紅酒、香檳等食物。這時，另外兩位女主播陸續到場。中居和另一名男藝人也現身了。

A先生以主人之姿，安排其中2名女主播坐在中居的兩側，中居和男藝人吹捧著說，「A先生可是將來的社長啊！」，讓他露出自滿的表情。

然而，隨著酒水下肚，現場氣氛越來越怪。水谷說，「那時我才意識到，這場聚會從一開始就是兩男兩女配對好的。我感到無比恐懼。」

酒局接近尾聲時，其中一名女主播以工作為由提前離開，接著A先生的下屬和其他男性也陸續離開，只剩下A先生。他最終也說，「我還有工作要處理」，隨後離開了。房內只剩下中居和一名女主播，以及男藝人和水谷這兩對。

水谷表示，「我看到對面沙發，中居已經完全鎖定了那名女主播。這時，我旁邊的男藝人也開始靠近，還摸我的大腿。我陷入恐慌，心想『如果拒絕，之後是不是就沒辦法參加A旗下的節目了？』」

水谷藉口要去洗手間暫時逃開，回到房間時，發現那名男藝人已經移動到臥室，全身赤裸朝她招手。水谷半哭著拒絕說，「我做不到，沒辦法！」隨後離開臥室。

她表示，「沒過多久，那名男藝人穿上衣服回到客廳，4個人又開始聊天。就在這時，之前說過有工作的A先生等人，不知為何又回到了房間。」那場酒局最後在凌晨3時左右結束。

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水谷和X女一樣控訴策劃這種酒局的A先生，「把女主播當成低俗接待的工具，製造兩人獨處，然後讓對方『自由發揮』。他只是創造情境，但不親自出手，手段真的很卑劣。當我拒絕對方時，感受到一種無言的壓力，那種『這輩子再也沒辦法和這些人合作』的感覺。事實上，那件事情發生後，A先生再也沒有讓我參與和這兩人有關的任何工作。」

水谷最後表示，A先生多年來一直都在做這樣的事情，他的上司、朝日電視台社長港浩一也是，他們20多年來都在用這種方式玩樂，完全是舊時代的思維。「即使事態發展至今，他們大概還是認為，這何錯之有吧？」（編輯：陳慧萍）1140116

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