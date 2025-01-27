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中居正廣醜聞引爆富士電視台危機 社長、會長辭職

2025/1/27 15:30（1/27 15:48 更新）
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受中居正廣醜聞影響，富士電視台社長港浩一與會長嘉納修治27日宣布辭職。（共同社）
受中居正廣醜聞影響，富士電視台社長港浩一與會長嘉納修治27日宣布辭職。（共同社）
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（中央社記者戴雅真東京27日專電）日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中。富士電視台今天宣布，社長港浩一與會長嘉納修治將辭職。新社長將由專務清水賢治接任。

富士媒體控股表示，「針對富士電視台的一系列報導，基於引發這一局面的責任，兩人決定辭職，並在辭職後對於第三方調查委員會的調查負起責任，提供最大程度協助。新的管理體制將全力協助調查，推進重建信任的改革，並進一步檢討和實行徹底的體制改革。」

Sponichi Annex報導，新社長清水賢治以動畫製作人的身份廣為人知，製作過「怪博士與機器娃娃」、「七龍珠」、「櫻桃小丸子」等多部人氣動畫，被譽為支撐富士電視台動畫史的核心人物。

中居正廣的醜聞在去年12月被週刊報導。「週刊文春」爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵，X女認為遭上司A先生設局。

富士電視台社長港浩一先前召開記者會，但不僅說明不充分、限制媒體出席，且未明確表明要設立有高度獨立性的第三方調查委員會，只說會成立以外部律師為核心的調查委員會，隨後遭到猛烈批評。

富士電視台被指對整件醜聞的應對方式處理不當。記者會之後，有超過75家企業紛紛停止在富士電視台投放廣告，富士電視台被指面臨存亡危機，社內外要求管理層辭職的呼聲愈來愈高。

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醜聞延燒後，中居正廣23日在粉絲網站宣布退出演藝圈，富士電視台當天宣布將成立第三方調查委員會，並預告今天再次以公開形式召開記者會。

在今天東京股市中，富士媒體控股的收盤價為1975日圓，較上週上漲3.4%。（編輯：唐佩君）1140127

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