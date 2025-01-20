中居正廣涉性侵TBS停播23年長壽綜藝 電視廣播零曝光「全面消失」

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（中央社記者戴雅真東京20日專電）日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中。TBS電視台今天宣布停播中居正廣的23年長壽綜藝節目，至此，他從參演的常規電視和廣播節目「全面消失」。

7-11和JR東日本今天則加入抽廣告企業行列，停止在富士電視台投放廣告。

日媒Sponichi Annex、日本放送協會（NHK）報導，TBS電視台今天宣布，將停播中居正廣的冠名節目「中居大師說」（中居正広の金曜日のスマイルたちへ），他也會退出「THE MC3」的主持陣容。

截至目前為止，中居正廣手上的5檔電視常規節目與1檔廣播常規節目，全數將他撤換或暫停播出。中居從參演的電視和廣播節目「全面消失」。

「中居大師說」從2001年10月開播，由中居主持、每週五晚間播出的23年長壽綜藝節目，最後一次播出是去年12月13日。

TBS電視台表示，「從去年開始，電視台已經停止製作和播出中居正廣參演的節目，雙方代理人進行對話，綜合判斷當前情況後，電視台決定讓中居退出『THE MC3』，並結束『中居大師說』的播出。」自20日下午2時57分起，「中居大師說」的官方網站也隨之下線。

富士電視台同樣陷入麻煩，大型壽險公司明治安田生命、日本生命保險、汽車龍頭豐田汽車、NTT東日本公司等在18日率先開槍，表明停止在富士電視台投放自家廣告，把原本購買的廣告時段，更換成公益社團法人製作的廣告。日本連鎖超商7-11母公司7&I控股公司和JR東日本，今天也決定暫停在富士電視台投放自家廣告。

截至20日，包括7&I控股公司、日本麥當勞、札幌啤酒、花王、JR東日本、大發工作，以及鈴木公司等各行各業的大企業，決定暫停在富士電視台投放廣告，改放公益廣告。各公司對此表示，抽廣告是「根據一系列報導的綜合判斷」。

中居正廣出身國民男團SMAP，「週刊文春」去年底爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵。

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報導說，X女認為自己被上司A先生設局，事後向富士電視台報告此事。後來，X女因身心受重創，出現精神疾病症狀住院治療。之後透過律師協調，中居同意支付約9000萬日圓（約新台幣1900萬元）和解金。

富士電視台社長港浩一17日召開記者會表示，將成立以外部律師為核心的調查委員會，並重申公司員工沒有參與其中。（編輯：韋樞）1140120