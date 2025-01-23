中居正廣性侵醜聞擴大 宣布退出演藝圈

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（中央社記者楊明珠東京23日專電）日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中，富士電視台近日被逾70家企業抽廣告，中居本人的常態節目全停。中居今天在付費式粉絲網站宣布退出演藝圈。

中居在會員（粉絲）網站發文寫道：「我，中居正廣今天從演藝活動引退。此外，有關我公司（Nonbiri nakai），還有些殘留的手續、業務，等這些結束後就廢業。」

中居說：「至今提攜我的各電視台、廣播電台、贊助商的停播、撤換、中止或解除契約，相關談判今天都已結束。」

中居說：「我不認為就此我就完全負起責任，今後對各種問題，我會誠摯以對，秉持誠意應對。所有責任都在我個人，造成這麼多人的困擾，並使大家蒙受損失，我感到很抱歉。」

他還說：「再度要向對方表達我由衷的歉意。我對有關人士造成了困擾，在此，我再度致歉。真的很抱歉。我很想見粉絲們，但無法見到，不見又不行。這樣的告別方式，真的很抱歉，再見…。」

中居正廣出身國民男團SMAP，「週刊文春」上個月爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵，X女認為遭上司A先生設局。

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富士電視台社長港浩一17日在記者會上表示，在2023年6月上旬，中居正廣和X女爆發糾紛時就已獲知此事，未來將成立以外部律師為核心的調查委員會。

富士電視台被指對整件醜聞的應對方式處理不當，逾70家企業紛紛停止在富士電視台投播廣告，甚至有企業停止播放贊助的節目。富士電視台被指面臨存亡危機。（編輯：陳慧萍）1140123