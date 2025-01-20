富士電視台員工疑涉中居正廣性侵醜聞 逾50企業抽廣告

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（中央社記者戴雅真東京20日專電）日本綜藝天王中居正廣被爆料與女性發生性侵糾紛，富士電視台員工疑似牽扯其中，各大企業為免被牽連影響形象，至少有超過50家企業已經或打算抽廣告。日本總務省消防廳今天也宣布，原本和富士電視台連續劇合作的相關宣傳海報，將無期限延期發放。

產經新聞報導，各大企業停止在富士電視台投放廣告的陣容正在擴大，截至20日，已經至少有超過50家企業檢討，或計劃檢討在富士電視台投放廣告。

除了大型壽險公司明治安田生命、日本生命保險、汽車龍頭豐田汽車、NTT東日本公司之外，日本連鎖超商7-11母公司7&I控股公司、日本麥當勞、札幌啤酒、花王、JR東日本、大發工作，以及鈴木公司等各行各業的大企業，都決定暫停在富士電視台投放廣告，改放公益廣告。

日產汽車把在富士電視台熱門節目「海螺小姐」和「週六鬧鐘新聞」廣告時段播出的自家廣告換成公益廣告。本田汽車、三菱汽車、三井住友銀行、科斯莫石油公司、嬌聯公司等，也都相繼宣布把廣告換成公益廣告。全日本新聞網（ANN）報導，受訪確認要抽廣告的企業至少有43家。

除此之外，消防廳原本計劃和富士電視台正在播放的連續劇「119緊急呼叫」聯合宣傳，預定在今天公開海報，以傳達消防員的魅力，並打算向全國消防部門發放約5500張海報，但臨時喊卡。

「119緊急呼叫」由女星清野菜名主演，以消防局119緊急電話指揮中心為舞台。由於富士電視台員工疑似牽扯中居正廣與女性的性侵糾紛，消防廳表示，判斷「現在並非宣傳的合適時機」。至於未來海報發放，目前尚無具體時間表。

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富士電視台社長港浩一17日召開澄清記者會，但因為記者會不開放錄影且缺乏透明度，在社群媒體引發批評。連署網站Change.org發起了要求重新召開記者會的連署活動，截至20日晚間已有2萬8000多人連署。

相關人士表示，重新檢討在富士電視台投放廣告的企業，是在「擔心會引發拒買運動」。（編輯：張芷瑄）1140120