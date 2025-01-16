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中居正廣被爆涉性侵 富士電視台將開記者會說明

2025/1/16 13:50（1/16 14:08 更新）
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日本藝人中居正廣（前）被爆疑似性侵一名女性。（圖取自instagram.com/kinsuma18_tbs）
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（中央社東京16日綜合外電報導）日本國民男團SMAP出身的綜藝天王中居正廣被日媒爆料疑在2023年性侵一名女子，而富士電視台員工疑似牽涉其中。富士電視台今天宣布，社長港浩一明天將召開記者會說明。

日本放送協會（NHK）報導，這是富士電視台首度為此召開記者會。NHK推測，富士電視台屆時可能闡述公司對這起事件的見解。

富士電視台昨天透露，外部律師從2024年起參與調查這起事件。

而富士電視台母公司「富士媒體控股公司」的大股東美國對沖基金公司Dalton Investments本月14日也批評說，「一連串事件顯示企業管理出現嚴重缺陷」等，已致函要求成立第三方委員會調查。

「週刊文春」2024年12月爆料，中居2023年6月與當時是富士電視台女職員X之間有糾紛。X女原本要與富士電視台的編輯部上司A先生及中居一起聚餐，但A先生臨時未到，變成X女與中居餐敘時遭到性侵。

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報導說，X女認為自己被上司A先生設局，事後向富士電視台報告此事。後來，X女因身心受重創，出現精神疾病症狀住院治療。後來透過律師協調，中居同意支付約9000萬日圓（約新台幣1899萬元）和解金。

「週刊文春」報導，X女對於A先生和富士電視台假裝沒發生事情的態度相當氣憤，不希望還有女性像自己一樣受到性侵。（譯者：楊惟敬/核稿：劉文瑜）1140116

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