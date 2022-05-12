瑞典傳下週決定申請加入北約 調整二戰以來安全政策

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瑞典政府繼鄰國芬蘭之後，計畫在下週提出加入北約的申請。圖為北約盟軍揮舞北約旗幟。（圖取自facebook.com/NATO）

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（中央社斯德哥爾摩12日綜合外電報導）瑞典「快報」（Expressen）今天報導，有鑑於俄羅斯入侵烏克蘭，瑞典政府繼鄰國芬蘭之後，計畫調整二戰以來的安全政策，在下週提出加入北大西洋公約組織（NATO）的申請。

快報引述不具名消息人士的話報導，瑞典國會16日將就安全局勢進行辯論，總理安德森（Magdalena Andersson）隨後將召開內閣特別會議，正式做出申請入會決定。

消息人士告訴快報，如果沒有意外發生，內閣會議後將直接送出申請書。

在俄國入侵烏克蘭後，外界普遍預期瑞典和芬蘭都將放棄數十年來的軍事不結盟政策，加入北約以尋求較大安全。

瑞典的跨黨派安全政策檢討行動將在明天提出報告，執政的社會民主黨（Social Democrats）現仍討論，是否要改變政策以支持申請加入北約，預訂將在15日做出決定。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和總理馬林（Sanna Marin）今天稍早表示，芬蘭必須「立即」申請加入北約，這對瑞典形成了必須跟進的壓力。

芬蘭是瑞典最密切的軍事盟邦，也是除瑞典外尚未加入北約的唯一北歐國家。（譯者：陳昱婷/核稿：張佑之）1110512