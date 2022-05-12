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芬蘭要入北約 克里姆林宮：威脅俄羅斯安全

2022/5/12 19:26（5/12 20:38 更新）
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（中央社布魯塞爾12日綜合外電報導）北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）今天表示，歡迎芬蘭領袖支持加入北約，並表示最終的入會程序將「順利快速」。 克里姆林宮回應指出，芬蘭加入北約對俄羅斯構成威脅。

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）與總理馬林（Sanna Marin）無視來自莫斯科當局的警告，數小時前發表聲明表示，支持芬蘭申請加入北約。芬蘭預計將在15日正式宣布申請加入。

克里姆林宮回應指出，芬蘭加入北約對俄羅斯「無疑」構成威脅，同時還說，北約擴張並不會讓歐洲或世界更穩定。 克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）告訴媒體，芬蘭採取行動加入北約將會令人遺憾，並將招致相對應的反應。

史托騰柏格說：「這是芬蘭的主權決定，北約完全尊重，倘若芬蘭決定申請加入，他們將受到北約熱烈的歡迎。」 烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，他在和芬蘭總統通電話時，讚揚芬蘭準備申請加入北約。

澤倫斯基在推特發文表示：「我們還討論了烏克蘭與歐洲整合。以及防禦互動。」（譯者：劉淑琴/核稿：陳政一）1110512

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