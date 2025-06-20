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以色列總理：伊朗政權垮台非目標 但可能成真

2025/6/20 12:43
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（中央社耶路撒冷19日綜合外電報導）以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天表示，伊朗領導層更迭或倒台並非以色列攻擊的目標，但可能成為結果。

路透社報導，尼坦雅胡在以色列公共廣播公司（Kan）訪問中說：「政權更迭或推翻這個政權，歸根結底是由伊朗人民決定。這一點無可取代。」

尼坦雅胡表示：「這是為何我沒有將此視為目標。這可能是一種結果，但不是我們明確設定的目標。」

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他表示，無論美國總統川普是否決定加入行列，以色列都有能力剷除伊朗所有核子設施。

美國白宮稍早表示，川普將在兩週內決定是否介入。（譯者：盧映孜/核稿：徐睿承）1140620

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