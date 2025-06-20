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楠梓科技產業園區聯防演習 強化複合災害應變能力

2025/6/20 13:09
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（中央社記者張已亷高雄20日電）因應高科技產業園區可能面臨化學品洩漏及火災等複合型災害風險，高雄市政府今天在楠梓科技產業園區舉辦跨局處聯合搶救演習，展現政府與產業界攜手合作的防災實力。

高雄市長陳其邁率市府團隊與園區廠商共同參與演習，並頒發感謝狀給日月光半導體製造股份有限公司，感謝公司配合市府防災政策，主動提供場地、協助演練規劃與動員，展現企業重視園區安全與社會責任。

陳其邁表示，災害時常伴隨複合式災損，而高雄正轉型為科技產業重鎮，透過此次演習，展示運用先進科技、整合圖資，並增進各單位之間的協調與默契，同時提升廠商自衛消防編組、區域聯防的應變能力，強化產業環境公共安全。未來市府會持續精進救災標準作業程序，盼將災害影響降至最低。

高雄市消防局新聞稿指出，此次演習模擬日月光K24主建物及氮氫混合站遭遇強震引發化災事故。演練項目包含人命搶救、消防機器人防護射水、鋼瓶處理砲車回收作業、化學槽車洩漏處理、除污善後處理，以及無人機進行即時影像監控，還有3D建模技術等先進防災工具的實際運用。

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消防局指出，各相關局處在演習過程緊密配合，包含由經發局提供工業管線圖資，工務局提供地下管線資訊，水利局進行下水道圍堵及監測作業，環保局負責現場空污監測、警示發布及後續化學品洩漏處置，驗證市府跨局處聯防體系在緊急事件中的效率與協調性。

消防局表示，後續將持續推動各項科技防災相關訓練演習，盼與產業界共同構築安全防護網，確保產業持續發展，並保障市民生命財產安全。（編輯：張雅淨）1140620

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