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台中女受困廚房43小時 番茄醬寫紙片求援獲救

2025/6/20 12:08（6/20 12:41 更新）
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獨居台中某大樓社區高樓層的柯姓女子，因一陣風使門關上反鎖，受困廚房43小時，直到用番茄醬在紙片上寫樓層棟號與「SOS 119」往窗外丟，其他住戶發現報案後才獲救。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月20日
獨居台中某大樓社區高樓層的柯姓女子，因一陣風使門關上反鎖，受困廚房43小時，直到用番茄醬在紙片上寫樓層棟號與「SOS 119」往窗外丟，其他住戶發現報案後才獲救。（警方提供）中央社記者蘇木春傳真 114年6月20日
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（中央社記者蘇木春台中20日電）獨居台中某大樓社區高樓層的柯姓女子，因一陣風使門關上反鎖，受困廚房43小時，直到突發奇想用番茄醬在紙片上寫樓層棟號與「SOS 119」往窗外丟，其他住戶發現報案，警消人員破門而結束驚魂記。

台中市警局第六分局今天表示，市政派出所警員17日上午7時多，接獲報案稱西屯區某大樓社區內有民眾疑似受困，立即派員到場處理。

經警方了解，27歲柯姓女子一人獨居在家，日前至廚房取物時，突然遭遇一陣風襲來，因此導致廚房房門反鎖，人關在廚房43小時，且因柯女並未隨身攜帶手機，求助無門。

柯女表示，因廚房冰箱內還有食物可供維生，不至於因此發生危險，就在受困期間，她突發奇想利用冰箱內的番茄醬，在外送紙袋上寫著大樓的樓層棟號與「SOS 119」等語，並從窗戶丟往其他住戶陽台求救。

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隨著求救紙片四處散落，恰好有其他住戶發現，並立刻向警方報案，經警消人員到場破門，確認受困人員安全，成功結束一場驚魂記。

警方提醒，獨居者應留意居家安全，避免類似事件發生，並建議可在家中放置緊急求救設備等裝置，以便在突發情況下及時求助。（編輯：林恕暉）1140620

#台中市
#西屯區
#台中市警局第六分局
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