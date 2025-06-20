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宏達電部分研發團隊加入Google 王雪紅：強化XR生態系

2025/6/20 09:37（6/20 09:46 更新）
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宏達電20日舉行股東會，董事長王雪紅表示，進一步強化HTC在XR生態系的發展策略。 中央社記者江明晏攝 114年6月20日
宏達電20日舉行股東會，董事長王雪紅表示，進一步強化HTC在XR生態系的發展策略。 中央社記者江明晏攝 114年6月20日
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（中央社記者江明晏台北20日電）宏達電董事長王雪紅表示，年初HTC宣布與Google簽署協議，Google支付2.5億美元交易價金，部分HTC的XR研發團隊加入Google，按協議內容，HTC的XR智慧財產權以非專屬授權方式授予Google使用，這項交易於第1季完成，將強化HTC在XR生態系的發展策略。

宏達電今天舉行股東會，王雪紅表示，宏達電是全球大型實境娛樂的先行者，像是「永恆聖母院」、「凡爾賽：太陽王的失落花園」與「魔幻歌劇院」等沉浸式展覽，帶來文化新體驗，也證明XR在場域應用上的商業潛力。

王雪紅指出，宏達電VIVERSE是全球首創的開放式3D內容平台，透過一個連結就能跨裝置即時體驗3D內容，6月起更支援主流遊戲引擎，搭配無程式碼工具與AI推動創作，應用包括商業、娛樂與教育場域。

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王雪紅強調，HTC正站在一個全新躍升的起點，將持續以開放、互聯、智慧的策略，邁向更大的成長。

關於HTC與Google協議部分，宏達電法務長盧佳德指出，HTC的XR智慧財產權以非專屬授權方式授予Google使用，簽署協議後，Google挹注相當大的資金，宏達電仍保有智慧財產權，只授予Google使用，希望壯大和活絡生態圈，未來HTC也會和Google保持合作。（編輯：潘羿菁）1140620

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