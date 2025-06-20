加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
財經訊息
訊息平台
新生兒腸病毒今年已4死 疾管署籲染病媽媽停餵母乳
首頁 / 社會

警：北市重慶南路車禍 肇事翁委託律師到場

2025/6/20 12:54
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北20日電）78歲邱姓老翁日前在重慶南路無照駕駛肇事，後續7人提告。邱翁今天應赴警局說明，僅委任律師提陳報狀；警方說，邱翁稱此事影響社會感到抱歉，整理資料後將移交檢方偵辦。

台北市警察局中正一分局於5月23日下午2時許獲報，重慶南路1段有輛汽車不明原因碰撞多車釀禍。經查肇事為邱姓男子，除無照駕車並衝撞前方2輛機車、3輛汽車及1輛公車，包含邱姓老翁在內共8人受傷。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

此案後續7人提告，因事發迄今逾3週，轄區警方17日表示，已通知肇事的邱姓老翁本週內赴警局說明，待釐清案情後再做後續相關處置。

肇事的邱姓老翁原本今天要赴僅警局說明案情，警方說，邱姓老翁委任律師到場後提出陳報（答辯）狀，針對包含此案件的陳述內容，邱翁也提到此事件影響社會大眾感到抱歉，後續會負起相關責任。待綜整此案的相關內容後，案件將移交台北地檢署偵辦。（編輯：林恕暉）1140620

#台北市
#台北市警察局中正一分局
#台北地檢署
#警察局
#重慶南路1段
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

70
更多編輯台推薦新聞：