智庫：英國應加大支持台灣力道 有效嚇阻中國

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（中央社記者陳韻聿倫敦13日專電）俄烏戰爭引發國際對台海情勢新一波關注。新成立的英國智庫「台灣政策中心」今天發布報告呼籲，英國政府應協助台灣發展不對稱戰力、捨棄不合時宜的對台「戰略模糊」政策，並明確向中國示警侵台的代價。

非營利「台灣政策中心」（Taiwan Policy Centre）是英國極少數聚焦台英關係、以推動台英雙邊各領域交流與相互理解為目標的組織，執行長是曾旅居台灣約5年的政治評論作家史賓塞（David Spencer）。

台灣政策中心今天發布成立以來第一份報告，題為「今日烏克蘭，明日台灣？」（Ukraine Today, Taiwan Tomorrow?），分析烏克蘭與台灣處境的異同，並分別向英國與台灣政府提出政策建議。

英國國會10日舉行開議大典，期間御座致辭宣示，英國將在捍衛全球的自由與民主扮演領導角色；外交大臣特拉斯（Liz Truss）4月底在倫敦金融城市長官邸（Mansion House）發表的指標性外交政策演說也呼籲，應確保台灣有足夠的自我防衛能力。台灣政策中心指出，英國政府應採取具體行動落實理念與承諾。

台灣政策中心的報告建議，英國應協助台灣擁有發展不對稱作戰能力所需軍備，儘早與台灣和盟友研擬行動方針，以突破中國未來可能尋求的對台封鎖。

此外，報告指出，英國政府多年來對台灣的「戰略模糊」政策已不合時宜。英國應調整策略並與盟友協調清楚表態，任何試圖以封鎖或其他軍事手段「解決」台灣主權議題的行動，都將被視同為宣戰。

報告強調，英國政府應尋求與美國、歐盟和北大西洋公約組織（NATO）成員國、其他盟友以及台灣協調建立一個清楚的戰略，指出應如何應對台灣遭侵略，包括及早劃定對中國可能實施的制裁措施。

報告也提到，英國政府應通過「台灣關係法」，讓英、美的對台政策趨於一致。此外，英國政府應調整政策，提高內閣官員訪問台灣的層級與頻率，並讓台灣所有層級的行政部門官員都能訪問英國。

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台灣政策中心認為，英國應採取更積極的政治與外交作為，以嚇阻中國武力侵犯台灣，並確保自由民主台灣能有意義參與聯合國等國際組織或其他形式的結盟。

前衛生官員、國會上議院議員貝特爾男爵（James Bethell）在為報告撰寫的前言指出，烏克蘭的遭遇顯示，盟友堅定明確的支持與表態，對嚇阻侵略很重要。與台灣發展更緊密的關係符合英國的國家利益；英國也必須向中華人民共和國領導層明確指出，侵略台灣將在經濟與軍事領域對中方造成重大、長遠的損失。（編輯：徐睿承）1110514