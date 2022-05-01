金融時報：美英高層討論應變計畫 防台海衝突

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（中央社華盛頓30日綜合外電報導）英國「金融時報」（Financial Times）今天報導，美英高階官員3月曾舉行會談，討論如何加強配合，來降低因為台灣而與中國開戰的風險，並首度探究衝突應變計畫。

根據熟悉內情人士，白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）和國安會中國事務資深主任羅森柏格（Laura Rosenberger）3月初與英國代表召開2天印太戰略會議期間，曾針對台灣議題舉行會談。

3名熟悉內情的消息人士指出，美國希望與包括英國在內的歐洲盟國加強合作，讓北京對台日益武斷的態度獲得更多關注。

金融時報報導，美國並非因為台灣有立即的威脅才與英國接觸。在北京升高台灣周遭的軍事活動之際，這場美英針對台灣議題的對話，意在讓美方與日本和澳洲之間的高階討論更加完整。

其中一位知情人士表示，美英這場針對台灣議題召開的會議內容廣泛，從英國與台灣展開更多外交工作，到討論加強亞洲的嚇阻力都有。會議也討論到，如果美國最終為了台灣與中國開戰，英國將扮演什麼角色。

這名消息人士補充說，拜登政府提供部分盟友先前被列為NOFORN的台灣情資，也就是禁止與任何外國官員分享的資訊。

一位英國官員表示，這場會議是兩國在台灣議題上，迄今「最高層級」也是「最重要」的討論。他表示，這是拜登政府執政期間開始的「深入政策對話」的一環。

白宮並未評論美英這場針對台灣議題召開的會議；英國政府發言人則說：「我們從不評論私下會議。」

布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員何瑞恩（Ryan Hass）表示，加強就台灣議題進行商議是聰明的作法，一來減低戰爭機率，二來準備可能的衝突，尤其是在「烏克蘭背景」之下。

何瑞恩說：「美國官員精明之處在於，暗中與夥伴商討還可以端出哪些作為來嚇阻台灣海峽衝突，並在有其必要的時候，堅定回應威脅當地和平穩定的各項挑戰。」

美國國防部前副助理部長柯林克（Heino Klinck）樂見美英針對台灣議題進行磋商，他說：「嚇阻中國侵台符合所有人的利益，這不僅是印太議題，而是全球議題。」

金融時報報導，台灣一位高階官員表示，台灣知道美國試著將更多盟國納入它的台灣計畫之中，「他們已經在跟日本、澳洲做了，現在試著與英國協調」。

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3個印太國家的外交官員表示，美英加強行動，使得美國在台灣問題的參與度來到前所未有的程度。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）本週表示，北大西洋公約組織（NATO）應在亞洲扮演一角，「我們需要預先制止亞太的各項威脅，與日本、澳洲等盟國合作，確保太平洋獲得保障。」她說：「我們必須確保像台灣這樣的民主國家有能力捍衛自己。」（譯者：蔡佳敏/核稿：楊昭彥）1110501