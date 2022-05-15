俄撤出烏第2大城 美智庫：烏已贏得哈爾科夫之戰

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（中央社基輔14日綜合外電報導）烏克蘭軍方今天表示，俄羅斯轟擊烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）數週之後，俄軍已撤離周邊地區。美國智庫表示，烏克蘭似已贏得哈爾科夫之戰。

美聯社報導，烏克蘭軍方表示，俄軍正從烏國東北部的哈爾科夫撤離，聚焦保護補給線，同時對東部頓內茨克州（Donetsk）發動迫擊砲攻擊、砲轟與空襲，以「消滅烏克蘭部隊並摧毀防禦工事」。

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）表示，烏克蘭「正進入新的長期戰爭階段」。

另一方面，美國聯邦參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）領導的代表團今天在烏克蘭首都基輔與烏國總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）會面，以示對烏克蘭的支持。從澤倫斯基在Telegram貼出影片可看出，除了肯塔基州選出的麥康奈，還有數位參議員向澤倫斯基致意。

美國增援烏克蘭400億美元的計畫稍早因另一位肯塔基州選出的參議員保羅（Rand Paul）阻撓，參議院將延至下周表決。

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，試圖拿下基輔未果後，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）將攻擊重心轉向烏克蘭東部頓巴斯（Donbas）。2014年以來，烏克蘭就在這裡和俄國撐腰的分離分子交戰。

俄軍志在包圍烏克蘭部署在東部、作戰經驗豐富且裝備最精良的部隊，並奪占仍在烏國控制之下的頓巴斯部分地區。

由於戰地烽火連天，相當危險，記者很難在烏東移動，難以取得戰事進展全貌，但目前看來，俄烏雙方你來我往，似乎都沒有太大進展。

俄軍已奪下頓巴斯部分村落與城鎮，包括戰前人口約5萬5000人的魯別日諾耶（Rubizhne）。

澤倫斯基則說，烏軍也在東部有所進展，昨天收復了6座城鎮或村落。他今天在每晚例行的講話中表示，「頓巴斯的狀況仍非常艱困」，但「我們一步步地迫使占領者離開了烏克蘭土地」。

位於俄國邊界附近、距俄國貝爾哥羅德（Belgorod）僅80公里的哈爾科夫，近幾週來遭到密集砲轟。哈爾科夫在戰前人口約140萬，居民多講俄語，是戰爭初期俄軍試圖占領的重要軍事目標之一。

華盛頓智庫「戰爭研究所」（Institute for the Study of War）表示，烏克蘭「似乎贏得了哈爾科夫之戰」，「烏軍讓俄軍別說是奪占了，連包圍哈爾科夫都沒能做到，還把俄軍趕出了哈爾科夫周邊，他們之前也對企圖奪下基輔的俄軍做了同樣的事」。

哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）透過Telegram表示，過去一天哈爾科夫已經沒有遭到砲轟。席尼胡波夫還說，烏軍在伊久姆（Izium）附近展開反攻。伊久姆位於哈爾科夫南方約125公里，至少4月初以來就被俄軍攻占。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110515