烏克蘭樂團歐洲歌唱大賽奪冠 北約讚彰顯抗俄勇氣

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（中央社柏林15日綜合外電報導）歐洲歌唱大賽通常和北大西洋公約組織沒什麼關連，但北約副秘書長吉歐阿納今天祝賀烏克蘭以一首「美妙歌曲」贏得這項年度音樂大賽，認為這證明了烏克蘭和俄羅斯作戰的勇氣。

北大西洋公約組織（NATO）30個成員國的外交部長今天齊集柏林，討論芬蘭和瑞典可能申請成為北約成員國問題，以及面對吉歐阿納（Mircea Geoana）所說俄羅斯「無理」入侵烏克蘭行動的戰略。

吉歐阿納說：「我要祝賀烏克蘭贏得歐洲歌唱大賽（Eurovision Song Contest）。昨天我們看到了整個歐洲和澳洲民眾對此勇敢行為的巨大支持…當然，這首歌很美、很美。」

烏克蘭「卡路什樂團」（Kalush Orchestra）昨天以結合烏克蘭民謠的歌曲「史蒂芬妮亞」（Stefania），在歐洲歌唱大賽贏得冠軍，挾大眾支持獲得激勵人心的勝利。烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）為此歡欣鼓舞。

義大利警方今天說，他們在杜林（Turin）舉行的歐洲歌唱大賽準決賽及決賽時，阻止親俄團體的駭客攻擊。

警方說，在投票活動和參賽者表演過程，他們曾減緩駭客組織Killnet及其附屬機構Legion對網路基礎設施的幾次網路攻擊。

義大利新聞社（ANSA）報導，11日Killnet聲稱攻擊義大利幾個機構的網站，包括義大利國會參議院和義大利國家衛生院（National Health Institute, ISS）。

自從俄羅斯2月24日入侵烏克蘭以來，許多西方國家政府已經提高警戒，因為預估俄羅斯可能會透過網路攻擊資訊科技（IT）系統和基礎設施。（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1110515