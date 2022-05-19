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俄國防部：亞速鋼鐵廠共1730名守軍投降

2022/5/19 17:43（5/19 17:46 更新）
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俄羅斯國防部19日宣布，亞速鋼鐵廠過去24小時內新增771名戰士投降。圖為從17日從亞速鋼鐵廠撤離的烏克蘭士兵。（美聯社）
俄羅斯國防部19日宣布，亞速鋼鐵廠過去24小時內新增771名戰士投降。圖為從17日從亞速鋼鐵廠撤離的烏克蘭士兵。（美聯社）
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（中央社莫斯科19日綜合外電報導）俄羅斯國防部今天宣布，烏克蘭東南部港市馬立波（Mariupol）遭圍困多時的亞速鋼鐵廠（Azovstal），過去24小時內新增771名戰士投降，自16日迄今當地已有1730名守軍投降。

俄國國防部表示，「過去24小時內，民族主義亞速軍團（Azov regiment）的771名好戰分子已經投降。」

「自5月16日迄今，共1730名（亞速鋼鐵廠）好戰分子投降，其中有80人受傷。」

俄國國防部還發布一段影片，顯示投降士兵步出亞速鋼鐵廠，有些人明顯受了傷，還有人拄著拐杖，當他們離去時，俄軍進行拍身搜查並檢查他們身上的包包。

俄國國防部表示，受傷的烏軍被送往烏克蘭東部莫斯科控制地區的一間醫院。

基輔當局已宣布，將設法透過換俘方式，救回亞速鋼鐵廠戰士，但莫斯科尚未就此議題提供明確答覆。（譯者：施施/核稿：劉學源）1110519

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