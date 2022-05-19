澤倫斯基：俄羅斯侵烏期間射逾2000枚飛彈 占軍火庫一大部分

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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基說，俄羅斯攻擊烏克蘭期間，發射了超過2000枚飛彈，占俄羅斯武器儲備一大部分；他還說，俄方聲稱動用了新雷射武器，反映出莫斯科想尋找飛彈的替代品。

美聯社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，絕大多數飛彈擊中民用基礎設施，沒有帶來戰略性軍事利益。他今天深夜透過影片向全國發表演說時表示，過去一天，俄羅斯飛彈擊中了南部城市尼古拉耶夫（Mikolaiv）與第聶伯羅（Dnipro）。

澤倫斯基提到，俄羅斯聲稱已在烏克蘭部署新的雷射武器，這反映了俄羅斯想要尋找飛彈的替代品。

美國高階國防官員表示，美國沒有觀察到可證實俄羅斯所說已在烏克蘭動用雷射武器的證據。由於事涉美國軍事評估，這名官員要求不具名。

澤倫斯基說，烏克蘭決心要奪回南部城市刻松（Kherson）、梅利托波爾（Melitopol）、伯德揚斯克（Berdyansk）、安赫德（Enerhodar）與馬立波（Mariupol）的掌控權；這些城市現在正遭俄軍占領。

他說：「所有遭到占領，或說暫時占領的城市與社區，都應該知道烏克蘭會收復回來。」

俄羅斯今天表示，正在烏克蘭使用新一代強大的雷射武器來燒毀無人機，並部署莫斯科的部分秘密武器，以對抗西方源源不絕供應給烏克蘭的軍火。

澤倫斯基諷刺地將俄羅斯使用雷射武器的消息，與納粹德國為了避免在二戰戰敗所公開的「神奇武器」相提並論。

他說：「他們無望打贏戰爭的事態愈明顯，就愈大力宣傳有一種非常強大的武器能帶來轉捩點。」

「全面戰爭進入第3個月，我們看到俄羅斯試圖尋找自己的『神奇武器』…這一切都清楚顯示這個任務完全失敗。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110519