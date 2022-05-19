更多編輯台推薦新聞：
金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后
娛樂

金曲獎完整入圍名單 盧廣仲黃宣搶歌王、蔡健雅詹雯婷爭歌后

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇
國際

南加州教會槍擊案擋彈犧牲 鄭達志醫師視病猶親備受推崇

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

疫情整理包》本土逾9萬例 確診者康復3個月內不再被匡列

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
韓國6月起重新發放短期簽證 開國門救觀光
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
新聞專題
俄羅斯入侵烏克蘭1/285

澤倫斯基：俄羅斯侵烏期間射逾2000枚飛彈 占軍火庫一大部分

2022/5/19 14:59（5/19 15:25 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭總統澤倫斯基說，俄羅斯攻擊烏克蘭期間，發射了超過2000枚飛彈，占俄羅斯武器儲備一大部分。圖為南部城市尼古拉耶夫18日遭到炮擊。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
烏克蘭總統澤倫斯基說，俄羅斯攻擊烏克蘭期間，發射了超過2000枚飛彈，占俄羅斯武器儲備一大部分。圖為南部城市尼古拉耶夫18日遭到炮擊。（圖取自facebook.com/MNS.GOV.UA）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基說，俄羅斯攻擊烏克蘭期間，發射了超過2000枚飛彈，占俄羅斯武器儲備一大部分；他還說，俄方聲稱動用了新雷射武器，反映出莫斯科想尋找飛彈的替代品。

美聯社報導，澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）說，絕大多數飛彈擊中民用基礎設施，沒有帶來戰略性軍事利益。他今天深夜透過影片向全國發表演說時表示，過去一天，俄羅斯飛彈擊中了南部城市尼古拉耶夫（Mikolaiv）與第聶伯羅（Dnipro）。

澤倫斯基提到，俄羅斯聲稱已在烏克蘭部署新的雷射武器，這反映了俄羅斯想要尋找飛彈的替代品。

美國高階國防官員表示，美國沒有觀察到可證實俄羅斯所說已在烏克蘭動用雷射武器的證據。由於事涉美國軍事評估，這名官員要求不具名。

澤倫斯基說，烏克蘭決心要奪回南部城市刻松（Kherson）、梅利托波爾（Melitopol）、伯德揚斯克（Berdyansk）、安赫德（Enerhodar）與馬立波（Mariupol）的掌控權；這些城市現在正遭俄軍占領。

他說：「所有遭到占領，或說暫時占領的城市與社區，都應該知道烏克蘭會收復回來。」

俄羅斯今天表示，正在烏克蘭使用新一代強大的雷射武器來燒毀無人機，並部署莫斯科的部分秘密武器，以對抗西方源源不絕供應給烏克蘭的軍火。

澤倫斯基諷刺地將俄羅斯使用雷射武器的消息，與納粹德國為了避免在二戰戰敗所公開的「神奇武器」相提並論。

他說：「他們無望打贏戰爭的事態愈明顯，就愈大力宣傳有一種非常強大的武器能帶來轉捩點。」

「全面戰爭進入第3個月，我們看到俄羅斯試圖尋找自己的『神奇武器』…這一切都清楚顯示這個任務完全失敗。」（譯者：張曉雯/核稿：曾依璇）1110519

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
烏克蘭擬延長戒嚴和動員 俄稱再有700烏軍投降烏克蘭續收復哈爾科夫地區失土 挫俄軍烏東攻勢烏克蘭防長：俄烏戰爭進入「拖延階段」俄軍強攻烏東烏南烏克蘭審理首宗戰爭罪案件 21歲俄軍人認罪俄侵烏後基輔首次審理戰爭罪 被告可能終身監禁芬蘭國會准申請入北約 烏續救援亞速鋼鐵廠守軍
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀