挫俄軍烏東攻勢 烏克蘭續收復哈爾科夫地區失土

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圖為一輛俄羅斯軍車在鐵路旁被擊毀。（圖取自facebook.com/GeneralStaff.ua）

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（中央社烏克蘭哈爾科夫18日綜合外電報導）隨著俄羅斯軍隊撤離烏克蘭烏國第2大城哈爾科夫（Kharkiv）周邊地區，烏軍吹響反攻號角，烏克蘭武裝部隊表示，他們已在這個地區收復另一處據點。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，他們還說，盧甘斯克（Luhansk）地區發生激烈戰鬥，俄軍繼續試圖摧毀烏克蘭的防禦工事。

烏克蘭武裝部隊參謀總部今天在哈爾科夫表示，由於烏軍持續反攻，如今已收復哈爾科夫以北約35公里處的德門提夫卡（Dementiivka）。

參謀總部表示，其他地區的戰事仍在持續，俄軍正在離哈爾科夫東北邊境不遠的特諾瓦村（Ternova）推進，似乎試圖阻止烏軍向距離他們最近的補給路線進攻。

此外，烏克蘭國家衛隊（Ukrainian National Guard）表示，烏軍在盧甘斯克地區炸毀橋梁，藉此阻止俄軍朝著北頓內茨克（Severodonetsk）及利西昌斯克（Lysychansk）前進。

烏克蘭武裝部隊參謀總部指出，關鍵城鎮巴克馬特（Bakhmut）周圍地區和烏東前線的數個城鎮遭遇空襲，並說俄軍在頓內茨克（Donetsk）地區的阿瓦迪夫卡（Adviivka）嘗試突破烏軍防線，但目前已被烏軍擊退。

參謀總部說，烏克蘭部隊持續阻止俄軍試圖向南推進頓內茨克地區。一個多月來，俄軍一直嘗試在這個地區突圍。

路透社報導，俄羅斯轟擊烏國東北大城哈爾科夫數週之後，最近已撤離周邊地區。

烏克蘭總統幕僚葉爾馬克（Andriy Yermak）告訴微軟國家廣播公司（MSNBC）：「我們在這些方向取得一些成功。」

烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksii Reznikov）昨天在臉書一則貼文中說，俄軍在80天戰事中已有17個營級戰術群遭烏軍徹底摧毀。

儘管如此，俄軍仍繼續發起重要攻勢，企圖在頓巴斯（Donbas）地區占領更多烏國領土。（譯者：劉文瑜/核稿：盧映孜）1110519