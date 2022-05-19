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紐時：土耳其透露欲以3條件換取芬蘭瑞典入北約
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拜登力挺芬蘭瑞典申請入北約 傳土耳其擋初步表決

2022/5/19 12:37（5/19 13:09 更新）
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美國總統拜登18日表示，儘管土耳其反對，他仍認為瑞典和芬蘭申請加入北大西洋公約組織一事會成功。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
美國總統拜登18日表示，儘管土耳其反對，他仍認為瑞典和芬蘭申請加入北大西洋公約組織一事會成功。（圖取自facebook.com/WhiteHouse）
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（中央社華盛頓18日綜合外電報導）美國總統拜登今天表示，儘管土耳其反對，他仍認為瑞典和芬蘭申請加入北大西洋公約組織（NATO）一事會成功。英國「衛報」報導，土耳其阻擋加速處理兩國入盟請求的初步行動。

路透社報導，記者今天問拜登，他會如何說服北約盟國土耳其放下反對立場時，拜登答道：「我認為我們會沒事的。」

拜登還說，在北約考慮芬蘭與瑞典加盟一事的同時，美國會與瑞典和芬蘭合作，對彼此共同安全威脅保持警戒。

拜登透過聲明表示，他強烈支持芬蘭和瑞典申請加入北約，他認為這會「進一步強化我們的防禦合作，並讓這整個跨大西洋聯盟受益」。

據法新社報導，拜登明天將歡迎芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）及瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）前來白宮，他說自己「期待與美國國會和我們的北約盟國合作，快速讓芬蘭和瑞典加入這個史上最堅強的防禦聯盟」。

拜登說：「我熱烈歡迎並強烈支持這個歷史性的申請（加盟北約）。」

芬蘭和瑞典昨天稍早正式遞交加入北約的申請表。

芬蘭與瑞典18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）
芬蘭與瑞典18日在北約總部正式提出加入申請。（圖取自facebook.com/NATO）

雖然北約絕大多數成員國熱烈歡迎兩國申請入盟，但和所有北約成員國一樣，對任一候選國具有否決權的土耳其已提出反對，各國駐布魯塞爾大使未能針對展開正式入盟協商達成共識。

俄羅斯入侵烏克蘭，大幅影響了以前不願加入北約的瑞典與芬蘭公眾意見，一向奉行不結盟政策的瑞典和芬蘭立場出現180度轉變。

根據英國「衛報」（The Guardian）報導，瑞典與芬蘭已正式提出加入北約的申請表，但土耳其馬上阻止了加速處理兩國入盟請求的早期行動，要求兩國引渡「恐怖分子」，還要北約尊重土耳其的關切。

多份報導引述外交知情人士說法，稱土耳其後來擋下北約大使針對兩國入盟事宜立刻展開會談的表決，這表示入盟過程的第一階段所需的時間，可能比北約原先計劃的2週多還久。

北約的擴大必須得到30個成員國全數認可，再由各國國會批准，這可能需要長達1年的時間。北約指出，鑑於俄羅斯對芬蘭和瑞典構成的潛在威脅，希望儘快就兩國入盟一事採取行動。（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1110519

芬蘭與瑞典18日在北約總部，正式提出加入申請。（中央社製圖）
芬蘭與瑞典18日在北約總部，正式提出加入申請。（中央社製圖）
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