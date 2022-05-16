烏克蘭抵禦俄國攻擊頓巴斯 哈爾科夫反攻獲進展

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（中央社基輔16日綜合外電報導）烏克蘭今天為俄羅斯在東部頓巴斯地區（Donbas）發動新一波攻勢預作準備。在此同時，基輔當局表示，烏軍在哈爾科夫（Kharkiv）周圍的反擊已經取得進展。

由於俄羅斯在2月底入侵烏克蘭初期未能攻下首都基輔，拿下頓巴斯成為莫斯科的主要目標，然而西方情報單位分析，俄軍在這裡遭遇巨大損失與強烈抵抗，戰況遲無進展。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）昨晚發表談話表示：「我們準備抵禦俄軍對頓巴斯發動的新一波攻勢，俄軍也在烏克蘭南部強化行動。」

他說：「這些佔領者依舊不願意承認他們已經陷入死胡同，他們所謂的『特別行動』已經完全失敗。」

烏克蘭總統的顧問阿雷斯托維奇（Oleksiy Arestovich）告訴電視台，俄軍遭遇烏克蘭軍隊反攻後，從哈爾科夫撤退，轉向頓巴斯方向。

根據內政部顧問傑尼森科（Vadim Denisenko），烏軍在北部地區取得極大進展，幾乎已經要觸及俄烏邊境。

哈爾科夫州州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）今天在社群平台Telegram說，烏克蘭在哈爾科夫的軍隊幾乎已經要推進到俄國的邊境。

路透社無法獨立核實席尼胡波夫的說法，目前無法得知有多少烏克蘭軍隊抵達俄烏邊境，也無法得知到達何處。

烏克蘭軍方今天表示，部分俄軍留下嘗試阻擋烏軍推進，哈爾科夫在清晨響起空襲警報。

阿雷斯托維奇說，撤退的俄國部隊被派往盧甘斯克（Luhansk）。「他們的任務是要拿下北頓內茨克（Severodonetsk）。不過，事情不太順利。」（譯者：戴雅真/核稿：林治平）1110516