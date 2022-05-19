烏克蘭擬延長戒嚴和動員 俄稱再有700烏軍投降

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（中央社基輔/馬立波18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基已簽署命令，要延長全國戒嚴和動員90天，從5月25日起生效，尚待國會同意。同時，俄羅斯聲稱在馬立波（Mariupol）有更多烏軍投降。

綜合英國廣播公司（BBC）和路透社報導，這項命令文件已呈送烏克蘭國會，至少須獲半數議員同意才能通過。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動軍事入侵，烏克蘭當天即執行戒嚴令，最初為期30天，迄今已兩度延長。另外，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）先前首度下達的動員令為期90天，適用全國各地。

烏克蘭國防部長上週說，國家正為了「新的長期戰爭階段」預作準備，他希望能武裝百萬戰士。

烏克蘭已命令馬立波的守軍解除戒備，然而這場歐洲數十年來最血腥的戰役造成的最終傷亡數字仍然不明。

頓內茨克新聞社（Donetsk News Agency）引述親俄分離運動領袖普希林（Denis Pushilin）的說法報導，烏軍指揮官們仍在馬立波的亞速鋼鐵廠（Azovstal）內死守。

有關這些戰士未來的命運，烏克蘭官員不願公開置評。烏軍發言人莫圖薩伊尼克（Oleksandr Motuzaynik）在新聞記者會上表示：「國家正盡全力援救我軍。任何公開資訊都可能危及援救過程。」

烏克蘭證實昨天有超過250名戰士撤出亞速鋼鐵廠，但未說明還有多少人在廠內。

俄羅斯今天則表示，又有694名戰士投降，總數來到959人。俄羅斯國防部公布影片，指稱烏軍戰士棄守亞速鋼鐵廠後接受醫院治療。

馬立波市長波成柯（Vadym Boichenko）說，澤倫斯基、紅十字會（Red Cross）已和聯合國會談，但未說明細節。（譯者：徐睿承/核稿：曾依璇）1110519