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烏克蘭總統：將設法撤離亞速鋼鐵廠最後一批士兵

2022/5/18 18:01
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（中央社基輔18日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）表示，烏克蘭今天正設法撤離困在馬立波市（Mariupol）亞速鋼鐵廠（Azovstal）的最後一批士兵。

法新社報導，隨著俄國入侵烏克蘭即將進入第4個月，馬立波亞速鋼鐵廠已成為烏克蘭激烈抵抗的象徵。烏軍比大多數人最初預期的更有效地擊退俄國的入侵，並迫使俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）重新調整他的軍事目標，從占領首都基輔轉向專注於烏克蘭東部。

有一批士兵一直堅守在亞速鋼鐵廠迷宮般的地下碉堡，阻礙俄軍在周邊地區的進展，但莫斯科昨天表示，現在已有260多人投降。

烏克蘭國防部表示，將採取「一切必要措施」營救仍在鋼鐵廠的人數不明烏軍，但承認沒有可用的軍事選擇。

烏克蘭總統澤倫斯基晚間發表談話表示：「撤離任務仍在繼續，由我們的軍隊和情報部門監督。最有影響力的國際調停國家也參與其中。」

他的顧問阿列斯托維奇（Oleksiy Arestovich）接受電視台採訪時表示，在行動進行期間，他們不會進一步置評。

俄國國防部表示，離開亞速鋼鐵廠的人遭俄國俘虜，其中51人受重傷。

俄國國防部發布的照片顯示，有些烏克蘭士兵是在擔架上被抬出鋼鐵廠，且稱傷者被送往由親俄分子控制的烏東地區頓內茨克（Donetsk）一家醫院。

烏克蘭國防部表示，希望進行「交換程序…以便這些烏克蘭英雄盡快返回」。

但目前他們的命運未卜，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）拒絕透露他們是否會被視為罪犯或戰俘。

培斯科夫說，蒲亭「保證將依據相關國際法對待他們」。（譯者：陳昱婷/核稿：林治平）1110518

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