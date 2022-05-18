更多編輯台推薦新聞：
影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰
運動

影片／莊智淵隔6年國際賽單打奪冠 不言退盼繼續征戰

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看
生活

第4劑COVID-19疫苗哪些人可以接種？如何預約？QA一次看

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握
生活

COVID-19視訊看診院所這裡查 費用、領藥方式、適用對象一篇掌握

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

疫情整理包》本土逾6萬例染疫住院限中重症 確診新定義18日上路

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 國際
俄羅斯入侵烏克蘭
最新戰況
新聞專題
最新戰況1/180

烏克蘭防長：俄烏戰爭進入「拖延階段」俄軍強攻烏東烏南

2022/5/18 10:20（5/18 10:55 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
烏克蘭國防部長列茲尼科夫17日表示，俄烏戰爭正進入「拖延階段」。圖為盧甘斯克地區15日遭砲擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
烏克蘭國防部長列茲尼科夫17日表示，俄烏戰爭正進入「拖延階段」。圖為盧甘斯克地區15日遭砲擊。（圖取自facebook.com/UA.National.Police）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭國防部長列茲尼科夫（Oleksiy Reznikov）今天表示，俄烏戰爭正進入「拖延階段」，此時俄羅斯軍隊企圖完全掌控烏東和烏南地區。

綜合法新社和路透社報導，列茲尼科夫告訴歐洲聯盟（EU）各國國防部長和北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格（Jens Stoltenberg）：「俄羅斯正在準備一場長期的軍事行動。」

列茲尼科夫還說：「這場戰爭正進入一個拖延階段。」演說正文刊登在他的臉書（Facebook）專頁。

根據列茲尼科夫，俄軍正在烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）和刻松（Kherson）地區建築防禦工事，以在「必要時轉為防守」。

他表示，俄羅斯目前的軍事行動主要集中在「包圍和殲滅頓內茨克（Donetsk）和盧甘斯克（Lugansk）地區的烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine）、建立並保持一條由俄羅斯通往克里米亞（Crimea）的地面走廊，以及徹底佔領烏南。」

列茲尼科夫籲請烏克蘭的西方盟友在運交武器至基輔上更加緊協調，「以盡早解放我國領土」。

圖為7日亞速鋼鐵廠冒出大量濃煙。（美聯社）
圖為7日亞速鋼鐵廠冒出大量濃煙。（美聯社）

法國總統府艾里賽宮（Elysee）指出，總統馬克宏（Emmanuel Macron）今天告知烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy），法國未來幾天將加強武器運送至烏克蘭，還說法國已準備好回應更多的求援需求。

艾里賽宮在馬克宏與澤倫斯基通話後聲明指出，「（馬克宏）證實法國未來幾天和幾週，將持續並加強運交武器。」

法國上週供應13輛緊急服務車輛，自俄羅斯2月底對烏克蘭發動軍事入侵以來，法國已提供800公噸人道援助物資。

法烏兩國領袖也討論各種方式，讓烏克蘭恢復遭阻斷的穀物出口，「烏克蘭穀物出口占全球需求很大一部分」。

聲明指出，馬克宏還表示，歐盟成員國將於6月舉行的高峰會，審核烏克蘭前幾週提出加入歐盟的申請。

他也重申上週提出的概念，即創立一個歐盟以外的嶄新「政治共同體」，如此能較容易整合烏克蘭加入。（譯者：徐睿承/核稿：劉文瑜）1110518

（中央社製圖）
（中央社製圖）
延伸閱讀
烏克蘭亞速鋼鐵廠遭轟影片曝光 疑磷彈白光四射俄入侵近3個月 澤倫斯基和夫人首度一起公開現身俄烏衝突未歇 北約承諾無限制向烏克蘭提供軍援烏克蘭人苦熬2個月撤出亞速鋼鐵廠 看見天空就落淚歐洲歌唱大賽烏克蘭奪冠 樂團將巡演為軍隊募款英美等19國數千軍人北馬其頓演習 向蒲亭秀軍力
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族
請繼續往下閱讀