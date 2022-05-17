歐洲歌唱大賽烏克蘭奪冠 樂團將巡演為軍隊募款

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烏克蘭「卡路什樂團」14日以一首結合烏克蘭民謠的歌曲「史蒂芬妮亞」贏得歐洲歌唱大賽，領獎時在台上歡呼並高舉烏克蘭國旗。（美聯社）

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（中央社基輔17日綜合外電報導）歐洲歌唱大賽奪冠的烏克蘭民謠饒舌團體「卡路什樂團」今天表示，他們計劃展開歐洲巡演為軍隊募款。俄羅斯入侵烏克蘭至今已80多天，持續遭到烏軍頑強抵抗。

卡路什樂團（Kalush Orchestra）14日獲得大眾廣泛支持，贏得歐洲歌唱大賽（Eurovision），為他們的同胞帶來亟需的士氣提振。

樂團主唱普舒克（Oleh Psiuk）在烏克蘭西部城市利維夫（Lviv）舉行的記者會上表示，樂團很快就會在 Instagram宣布巡演地點。

他說：「我們每場演出都會為軍隊的需求籌集資金。」

普舒克表示，他希望烏克蘭明年能夠主辦歐洲歌唱大賽，並感謝在南部城市馬立波（Mariupol）被圍困的 亞速鋼鐵廠（Azovstal）烏軍堅守這麼久的勇氣。

在馬立波這個最後一個據點的士兵已經開始投降，但烏克蘭總統顧問表示，他們的反抗改變了戰爭的進程。（譯者：陳昱婷/核稿：劉淑琴）1110517