為烏克蘭挺身而出 美跨世代明星網路攜手聲援難民

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美國搖滾歌手藍尼克羅維茲在推特張貼自己手拿標語的照片，上面寫著「讓愛統治，而非戰爭」。（圖取自twitter.com/LennyKravitz）

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（中央社紐約8日綜合外電報導）影視圈、體壇和音樂界跨世代明星為支持遭俄軍入侵的烏克蘭，攜手在社群媒體上響應活動，參與的包括演員休傑克曼（Hugh Jackman）和歌手怪奇比莉（Billie Eilish）等人。

美聯社報導，這場由「全球公民」（Global Citizen）組織發起的社群媒體活動今天呼籲各國政府機關、企業和個人替烏克蘭和世界上其他地區的人道工作募款，請各界名人使用自己的社群媒體帳號，以「為烏克蘭挺身而出」（#StandUpForUkraine）話題標籤來宣傳。

美國搖滾歌手布魯斯史普林斯汀（Bruce Springsteen）今天在社群媒體上傳影片表達支持：「烏克蘭和全球各地的難民現在需要我們的幫助。每個人都值得擁有安全且人道的生活條件。」

女星芭芭拉史翠珊（Barbra Streisand）在推特（Twitter）張貼「全球公民」的連結，並寫道：「我支持了，希望你們也會這麼做。」

響應這場行動的名人還包括威肯（The Weeknd）、艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）、比利喬（Billy Joel）、克里斯洛克（Chris Rock）、瑪丹娜（Madonna）、凱蒂佩芮（Katy Perry）、麥莉希拉（Miley Cyrus）、「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、史提夫汪達（Stevie Wonder）和菲瑞威廉斯（Pharrell Williams），以及樂團「年輕歲月」（Green Day）、「嗆辣紅椒」（Red Hot Chili Peppers）、「電台司令」（Radiohead）、U2等。

美國職籃NBA球隊沙加緬度國王、多倫多暴龍、曼菲斯灰熊球員也加入聲援行列。

加拿大歌手席琳狄翁（Celine Dion）上傳一段表達支持的影片，以英文和法文寫道：「我籲請全球領袖協助所有被迫離開家園的人。」名電視主持人艾倫狄珍妮絲（Ellen DeGeneres）也在自己的影片中呼籲各國領袖「做對的事，貢獻他們所需的數十億美元」。

美國搖滾歌手藍尼克羅維茲（Lenny Kravitz）在推特張貼自己手拿標語的照片，上面寫著「讓愛統治，而非戰爭」。

去年奪下歐洲歌唱大賽冠軍的義大利搖滾樂團「天際月光」（Maneskin）特別寫歌Dance on Gasoline力挺烏克蘭，並說：「烏克蘭和全球各地的難民迫切需要人道援助。我們利用我們的聲音來要求採取行動，你也可以。」（譯者：李佩珊/核稿：曾依璇）1110409