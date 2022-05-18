俄入侵近3個月 澤倫斯基和夫人首度一起公開現身

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（中央社基輔17日綜合外電報導）烏克蘭今天為獨立後首任總統克拉夫朱克（Leonid Kravchuk）舉行葬禮，總統澤倫斯基和第一夫人歐倫娜‧澤倫斯基聯袂參與，這是俄羅斯入侵將近3個月來兩人首度一起公開現身。

英國「每日郵報」報導，歐倫娜（Olena Zelenska）一個月前透露，自開戰以來，她和丈夫僅透過電話聯繫，擔心回到首都基輔她和兩個孩子會有生命危險。

歐倫娜回憶離開前丈夫最後對她說的一些話。她表示，當俄國飛彈首度轟進基輔時，澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）將沉睡中的她喚醒，僅說了一句：「開戰了。」

當部隊抵達總統府保護澤倫斯基，免遭正前來的俄國暗殺隊殺害，歐倫娜和17歲女兒與9歲兒子被迅速送走。

目前仍不清楚歐倫娜何時返回基輔，但她與丈夫至少分開6個星期。

被問及她對孩子說了甚麼，歐倫娜告訴「時尚」（Vogue）雜誌：「沒有必要對孩子解釋什麼，他們什麼都看到了，就如同所有烏克蘭小孩把一切都看在眼裡。」

克拉夫朱克10日過世，享壽88歲。（譯者：陳政一）1110518