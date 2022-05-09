俄羅斯轟炸烏東學校釀60平民喪命 倖存者述悲慘經歷

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（中央社基輔8日綜合外電報導）俄羅斯7日轟炸烏克蘭東部盧甘斯克地區的一所學校，至少有60個在裡面避難的平民因此喪生，部分倖存者在受訪時談到他們悲慘的經歷，敘述如何獲救逃出生天。

烏克蘭總統澤倫斯基今晚在影片中說：「俄羅斯攻擊盧甘斯克（Luhansk）地區比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）的一所學校，有約60個在那裡避難的人因此喪命，那些人只是躲在那學校躲避砲擊的平民。」

法新社報導，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）對這種轟炸學校的行徑表示「震驚」，並呼籲不要攻擊平民。

古特瑞斯「重申在戰爭中不要危害平民與民用基礎設施」，並指這次的攻擊「再次提醒人們，就像其他衝突一樣，在這場戰爭中平民付出了最高的代價」。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，一名鼻子和額頭上纏著繃帶的男子說：「我被碎片擊倒，蜷曲著身體。然後又發生了一次爆炸，小石頭落在我們身上，四處一片漆黑。」那名男子不願透露他的姓名。

「跟我們在同一個房間的婦女不斷尖叫，她被拉了出來，然後一直在叫，我要她『別叫了』，我們什麼都聽不到了。」

他說：「他們開始挖掘，我脫困了，我像個醉漢般，完全搞不清楚方向。」

盧甘斯克地區軍事管理局長海岱（Serhiy Hayday）在 Telegram上分享了有關那所學校的影片，可以看到一棟建築被完全夷為平地。

海岱表示，約有90人在那所學校，只有27人從那次的攻擊倖存。

另名倖存者謝爾蓋（Sergiy）表示，當炸彈來襲時，他正在學校的地下室，樓高3層的大樓全都「傾倒在地面上」。

謝爾蓋說：「我們什麼都不知道，我們躲在裡面，片刻之間，一切都倒下了，然後陷入一片漆黑，就這樣。」

同樣在爆炸中倖存的尤金（Yevgen）描述了他們如何拚命逃出來。

他說：「我是第1個開始爬出來的人，當時我把瓦礫耙起來往外倒，那裡還有木片和板子。當時沒在地下室的人都來幫忙，並用鐵管幫忙把那些板子撬開。」

倖存的人表示，跟他們一起躲在那裡的人，有幾位年紀較長，已是祖父母級的人。

謝爾蓋說：「想像一下他們轟炸了什麼，一個只有領養老金的老人及兒童住的一般村莊。」（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110509