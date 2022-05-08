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俄軍砲轟烏克蘭詩人博物館 澤倫斯基：無言以對

2022/5/8 15:50（5/8 17:23 更新）
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俄羅斯砲轟摧毀了一座18世紀哲學家詩人史高伏羅達的紀念博物館。（圖取自facebook.com/synegubov.oleg）
俄羅斯砲轟摧毀了一座18世紀哲學家詩人史高伏羅達的紀念博物館。（圖取自facebook.com/synegubov.oleg）
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（中央社基輔7日綜合外電報導）烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）今天表示，俄羅斯砲轟摧毀了一座18世紀哲學家詩人史高伏羅達（Hryhoriy Skovoroda）的紀念博物館，對此他實在感到無言。

路透社報導，烏克蘭哈爾科夫州（Kharkiv）州長席尼胡波夫（Oleh Sinegubov）表示，俄軍連夜轟炸烏東史高伏羅迪尼夫卡村（Skovorodynivka），擊中了博物館的屋頂，建築物陷入火海，也導致一名35歲的管理人員受傷。所幸最有價值的物件早已搬到安全處所了。

澤倫斯基在晚間一段錄影談話中表示：「在這場戰爭的每一天，俄國軍隊總是會做一些讓我很無言的事，然後隔天他們又會弄些其他的事，讓你覺得他們又是這樣。」

他表示：「鎖定博物館作攻擊，連恐怖分子都不會想到的事，卻是我們的敵軍會做的事。」

史高伏羅達為烏克蘭哥薩克（Cossack）族裔，他生前最後幾年定居於伊文諾夫卡村（Ivanovka），後來這個村子改名為史高伏羅迪尼夫卡（Skovorodynivka）來紀念他。

席尼胡波夫在社群媒體貼文表示，今年是這位偉大哲學家的300歲冥誕。

他說：「俄國占領者可毀掉這座博物館，這個史高伏羅達餘生最後數年工作的地方和他埋骨之處，但他們卻無法摧毀我們的記憶和價值。」 （譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110508

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