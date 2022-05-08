烏東民眾學校避難卻遭俄軍轟炸 恐多達60人死亡

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（中央社基輔8日綜合外電報導）烏克蘭東部盧甘斯克州（Luhansk）州長蓋戴今天說，州內一所鄉下學校被俄羅斯轟炸，恐有多達60人喪生，學校建物全毀；鄰村另一棟11人藏身的房舍被空襲，救難人員正持續搜救。

蓋戴（Serhiy Gaidai）表示，俄羅斯部隊7日下午向比洛霍里夫卡村（Bilohorivka）的學校投擲一枚炸彈，造成大火吞沒大樓。當時約有90人在那裡避難。

蓋戴在通訊軟體Telegram上寫道：「大火在近4個小時後撲滅，然後瓦礫被清除，不幸的是，發現了兩個人的屍體。」

「（約）30人從瓦礫堆中脫困，其中7人受傷。很可能有60人死在建築物的瓦礫堆中。」

由於又有空襲威脅，救難人員夜間無法工作，今天才恢復作業。

蓋戴還說，鄰村謝比利夫卡（Shepilivka）也有一棟房子遭空襲，當時屋內地下室有11人在避難，救難人員正在搜尋有無生還者。（譯者：林沂鋒/核稿：楊昭彥）1110508