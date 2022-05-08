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烏克蘭：亞速鋼鐵廠內婦孺和年長平民已全部撤離

2022/5/8 02:35（5/8 07:52 更新）
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烏克蘭副總理韋列舒克表示，所有受困在亞速鋼鐵廠的婦孺和年長平民已全部撤離。（美聯社）
烏克蘭副總理韋列舒克表示，所有受困在亞速鋼鐵廠的婦孺和年長平民已全部撤離。（美聯社）
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（中央社基輔7日綜合外電報導）基輔當局7日表示，所有受困的婦孺和年長平民已全部撤離亞速鋼鐵廠（Azovstal）。部分烏克蘭部隊仍在已遭摧毀的東南部港市馬立波（Mariupol）的亞速鋼鐵廠負嵎頑抗。

烏克蘭副總理韋列舒克（Iryna Vereshchuk）在社群媒體發表聲明說：「烏克蘭總統的命令已被執行：所有婦孺和年長平民已全部撤離亞速鋼鐵廠。這部分的馬立波人道任務已完成。」

亞速鋼鐵廠是烏克蘭部隊在受重創馬立波市死守的最後據點，它的命運在俄羅斯入侵烏克蘭的更廣大戰爭中具有象徵性價值。

韋列舒克6日表示，50人已自亞速鋼鐵廠撤離。俄羅斯國防部則表示，撤離者當中包括11名小孩，那是與聯合國及紅十字會協同展開人道任務的一部分。

最後估計顯示，約200名平民仍受困在亞速鋼鐵廠的蘇聯時代龐大地下隧道和碉堡內，與死守的一群烏克蘭部隊待在一起。

在平民持續撤離時，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）6日表示，正展開「外交選項」致力營救受困在亞速鋼鐵廠的烏克蘭守軍。（譯者：劉學源）1110508

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