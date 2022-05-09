亞速鋼鐵廠平民全撤離 抵烏克蘭札波羅熱

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載有174名烏克蘭馬立波平民的巴士8日抵達札波羅熱。（中央社製圖）

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（中央社札波羅熱8日綜合外電報導）法新社記者目睹，8輛搭載174名烏克蘭馬立波（Mariupol）平民的巴士，今天抵達烏克蘭掌控的札波羅熱，其中包括最後一批從亞速鋼鐵廠（Azovstal）撤離的40人。

這40人昨天從亞速鋼鐵廠撤離，但廠內仍有馬立波最後一批烏軍遭到俄羅斯軍隊圍困。

包含孩童在內的撤離者抵達札波羅熱（Zaporizhzhia）一座購物中心停車場後，便離開這些白色巴士。札波羅熱位於烏克蘭南部，近來成為大批逃離俄軍占領區的平民匯集點。

人道工作者攙扶年長者，並協助一名婦女坐上輪椅離開。

聯合國烏克蘭人道主義協調員盧布拉尼（Osnat Lubrani）發推文說：「我如釋重負地證實今天又有174人平安逃離馬立波。」

她說：「我們的工作尚未完成，我沒忘記誰被留下。」

盧布拉尼聲明指出，已有超過600人經由安全通道從馬立波撤出，但近日「許多人」仍無法隨隊撤離。

「我們會繼續接觸這場戰事的雙方，以確保想離開的人能安全地離開，前往他們想要去的地方。」

俄羅斯入侵烏克蘭10週以來，馬立波遭受最猛烈的砲火攻擊，亞速鋼鐵廠是馬市唯一仍在烏軍掌控之下的據點，大批平民受困工廠內，僅有少量的食物、飲水和藥物。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110509