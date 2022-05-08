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G7與澤倫斯基視訊會談前 英宣布加碼對烏軍援

2022/5/8 13:10（5/8 13:31 更新）
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英國5月7日宣布，再提供烏克蘭13億英鎊（約16億美元）的軍援與援助。圖為強生4月造訪烏克蘭與總統澤倫斯基（右2）會面。（圖取自facebook.com/borisjohnson）
英國5月7日宣布，再提供烏克蘭13億英鎊（約16億美元）的軍援與援助。圖為強生4月造訪烏克蘭與總統澤倫斯基（右2）會面。（圖取自facebook.com/borisjohnson）
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（中央社倫敦7日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）與烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）舉行視訊會議前夕，英國今天宣布，再提供烏克蘭13億英鎊（約16億美元）的軍援與援助。

俄羅斯2月24日對烏克蘭發動入侵以來，英國首相強生（Boris Johnson）一直是最強力支持烏國抗俄的支持者之一，強生政府至今對烏克蘭送出反戰車飛彈、防空系統等武器。

英國今天這項宣布幾乎是之前承諾援烏金額翻1倍，英國政府表示，這是伊拉克與阿富汗戰爭以來，英國對一場戰事最高的花費，但英國政府並未提供計算細節。

強生在聲明中說：「蒲亭殘酷的攻擊不只會造成烏克蘭不可計數的破壞，也會威脅整個歐洲的和平和安全。」

俄羅斯慶祝5月9日「勝利日」（Victory Day）前夕，包括英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國在內的七大工業國集團領袖將與澤倫斯基舉行線上會議。勝利日是紀念蘇聯在第二次世界大戰戰勝納粹德國。

英國表示，對烏克蘭的額外開銷將來自政府因應緊急事務的預備金。英國政府也表示，強生本月稍晚將和主要國防公司會談，討論加強生產以因應因烏克蘭戰爭產生的額外需求。

英國政府雖對烏克蘭提供可觀軍援，但面對至今逃離烏克蘭的500多萬難民，英國的收容人數相對較少。英國政府今天表示，目前已對超過8萬6000名烏克蘭人發出簽證，其中約2萬7000人已抵達英國。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）1110508

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