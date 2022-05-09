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G7矢言逐步淘汰俄羅斯石油 批蒲亭侵烏讓國家蒙羞

2022/5/9 05:15（5/9 07:44 更新）
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七大工業國集團（G7）8日承諾，將減低對俄羅斯石油的依賴。圖為美國總統拜登（前）與G7其他領袖視訊會議。（圖取自twitter.com/POTUS）
七大工業國集團（G7）8日承諾，將減低對俄羅斯石油的依賴。圖為美國總統拜登（前）與G7其他領袖視訊會議。（圖取自twitter.com/POTUS）
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（中央社基輔8日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）今天承諾逐步減低對俄羅斯石油的依賴，並發表嚴厲聲明，指控俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）入侵烏克蘭之舉讓國家「蒙羞」。

G7（包括法國、加拿大、德國、義大利、日本、英國、美國）的聯合聲明並未具體說明各國將做出哪些承諾，以停用俄羅斯能源。不過，這是透過削弱俄羅斯經濟來向蒲亭施壓行動的重要進展，同時也展現出國際社會在對莫斯科行動上的團結一致。

聯合聲明提到：「我們承諾逐步降低對俄羅斯能源的依賴，包括逐步減少或禁止進口俄羅斯石油。我們將以及時且有序的方式這樣做，並提供足夠時間，確保替代能源供應無虞。」

美國白宮表示：「這將直接嚴重打擊蒲亭經濟的大動脈，並剝奪他戰爭所需的資金收入。」

G7嚴詞抨擊蒲亭在烏克蘭的行為，稱俄國總統「無端侵略」東歐鄰國並發動戰爭，「讓俄羅斯及其人民的犧牲蒙羞。」

聯合聲明還稱：「俄羅斯已違反以規則為本的國際秩序，尤其是二戰後為免後世子孫遭受戰禍而制定的聯合國憲章。」（譯者：施施）1110509

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