歐盟修改禁俄石油制裁方案 爭取全數會員國支持

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（中央社法蘭克福6日綜合外電報導）消息人士今天透露，歐盟執委會考慮修改對俄羅斯的石油禁運制裁方案；歐盟執行委員會主席范德賴恩表示，她有信心歐盟能通過對俄羅斯的新制裁方案。

范德賴恩（Ursula von der Leyen）在法蘭克福廣訊報（Frankfurter Allgemeine Zeitung）主辦的會議上表示，「我有信心能讓這個方案上軌道，如果要多花一天，就多花一天，但我們正朝正確方向前進。」

3名歐盟消息人士對路透社透露，歐盟執委會考慮修改對俄羅斯的石油禁運制裁，爭取不情願的國家支持。

消息人士指出，歐盟代表今天上午在會議中討論修改方案，包括要給匈牙利、斯洛伐克和捷克更多時間，來適應石油禁運，並升級本國的石油基礎設施。

一名消息人士稱，方案還包括把中止俄羅斯石油運輸服務的1個月過渡期，延長至3個月。消息人士均不願具名。

歐盟執委會4日提出把石油禁運納入歐盟對俄羅斯的新制裁方案。這也是自俄羅斯於2月24日入侵烏克蘭以來，歐盟對俄羅斯的第6波制裁。

方案變動後，匈牙利和斯洛伐克將能透過輸油管購買俄國石油直到2024年底；捷克若沒辦法提早從南歐的管線購買石油，則可以持續向俄國購買至2024年6月。

在原始方案中，大多數歐盟國家都必須在制裁生效的6個月後停止向俄國購買石油，並在年底前停止進口俄國精煉石油產品。匈牙利和斯洛伐克原本的適應期是至2023年底。

一名官員說，保加利亞也要求寬限，但沒有獲得期限讓步，「因為他們沒有真正的立足點」，獲得寬限的3國都「有具體問題」。

消息來源之一稱，延長寬限期的計算標準來自升級輸油管需要的建造時間。官員稱，匈牙利和斯洛伐克僅佔歐盟對俄羅斯進口石油的6%，給予寬限不會影響制裁對俄國經濟造成的衝擊。

外交人員指出，協商十分複雜，也不清楚能否取得石油禁運生效所須的27個歐盟會員國全數同意。

歐盟外交和安全政策高級代表波瑞爾（Josep Borrell）今天說，如果週末沒有達成協議，他將於下週召集歐盟外交事務首長加開特別會議。

匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天稍早表示，匈牙利需要5年時間並大筆投資煉油廠和輸油管，才能徹底改變當前約65%依賴俄羅斯石油的系統。（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1110506