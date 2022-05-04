匈牙利憂能源安全 不支持歐盟禁止俄國石油進口

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（中央社布達佩斯4日綜合外電報導）歐洲聯盟執行委員會今天建議會員國對俄羅斯實施石油禁運，但匈牙利外長西亞爾托隨後表示，匈牙利不支持這項提案，因為這會摧毀匈牙利的能源安全。

西亞爾托（Peter Szijjarto）在臉書（Facebook）貼出影片說：「布魯塞爾當局這項制裁方案將禁止由俄國運送石油到歐洲，預先通知時間很短，以匈牙利而明年底就要開始。」他指出，匈牙利無法支持目前形式的制裁方案。

他又說，唯有經油管由俄羅斯輸送來的原油能夠豁免受到制裁，匈牙利才能同意相關方案。

歐盟要通過對俄國石油禁運的提案，必須獲得全體會員國一致支持。除了匈牙利對石油禁運提案不表支持，捷克和保加利亞也都表示，希望能夠暫獲豁免。

捷克總理費亞拉（Petr Fiala）說，捷克將尋求歐盟禁運方案給予豁免期，延後實施禁運2至3年，以爭取時間擴增油管的運送量，若能如此，捷克才準備支持禁運決定。

保加利亞副總理瓦西雷夫（Assen Vassilev）也表示，保加利亞雖能承受少掉俄國原油，但這會導致油價高漲，因此如果歐盟考慮實施石油禁運，保加利亞希望能暫獲豁免。

歐盟執行委員會今天建議歐盟國家在6個月內開始禁止進口俄國原油，在年底前也開始禁止進口俄國精煉油品。但消息人士表示，為說服不願配合的會員國不要否決這項提案，歐盟當局建議給匈牙利和斯洛伐克兩國更長的時間來準備執行禁運。

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匈牙利非常仰賴俄國石油，一再表示不會支持涉及能源的對俄制裁措施。斯洛伐克也是最依賴俄國化石燃料的歐盟國家之一。

這兩個國家都位於俄國供油給歐洲的德魯斯巴輸油管路（Druzhba）的南線管路，根據國際能源總署（IEA）數據，斯洛伐克有96%原油和油品靠俄國供應，匈牙利也高達58%．斯洛伐克曾表示，要完全不用俄國的油，將需要數年的時間。（譯者：林治平）1110504