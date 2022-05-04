歐盟推禁俄石油進口 傳匈牙利和斯洛伐克暫獲豁免

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歐盟4日建議會員國對俄羅斯實施石油禁運，但歐盟消息人士透露，匈牙利和斯洛伐克受惠豁免措施。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社布魯塞爾4日綜合外電報導）歐洲聯盟今天建議會員國對俄羅斯實施石油禁運，以制裁俄國入侵烏克蘭，但歐盟消息人士透露，匈牙利和斯洛伐克受惠豁免措施，將可持續向俄國購買石油至2023年底。

路透社報導，歐盟執行委員會今天建議歐盟國家在6個月內開始禁止進口俄國原油，在年底前也開始禁止進口俄國精煉油品。

但消息人士表示，為說服不願配合的會員國不要否決這項提案，歐盟當局建議給匈牙利和斯洛伐克兩國更長的時間來執行禁運。

這種例外情況關係匈牙利和斯洛伐克與俄國的現有購油合約。這位人士不願透露豁免範圍是否涵蓋精煉油品。

歐盟執委會的提案還在討論之中，必須獲得所有會員國的政府支持才能通過。歐盟各國大使正在開會討論此事。

另一位消息人士透露，提議讓匈牙利和斯洛伐克延後到2023年底才實施禁運，可能是讓歐盟達成共識決必須做出的妥協。

匈牙利政府在歐盟宣布提案後立即提出質疑，認為匈牙利的能源安全無法獲得保障。

匈牙利非常仰賴俄國石油，一再表示不會支持涉及能源的對俄制裁措施。斯洛伐克也是最依賴俄國化石燃料的歐盟國家之一。

這兩個國家都位於俄國供油給歐洲的德魯斯巴輸油管路（Druzhba）的南線管路，根據國際能源總署（IEA）數據，斯洛伐克有96%原油和油品靠俄國供應，匈牙利也高達58%．斯洛伐克曾表示，要完全不用俄國的油，將需要數年的時間。

部分歐盟官員和歐洲的外交官員稍早告訴法新社，各國對石油禁運提案意見分歧。因為其中一個會員國堅持立場，草案拖到深夜才達成共識。

其他不願公開身分的官員表示，保加利亞和捷克也可能尋求退出制裁俄羅斯的行列。

捷克貿工部長西克拉（Jozef Sikela）批評，歐盟的提案並未包括會員國分攤負擔的機制，也沒有關於共同採購和分配的提案。

一名歐洲外交官警告說，給予一、兩個高度依賴俄羅斯石油的國家豁免權，可能會引發骨牌效應，最終導致禁運無疾而終。

俄羅斯新聞社報導，俄國國會上議院外交事務委員會副主席賈巴羅夫（Vladimir Dzhabarov）指出，歐盟實施石油禁運後，歐洲國家將會透過第三國持續購買俄國石油。（譯者：李晉緯/核稿：林治平）1110504