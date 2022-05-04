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歐盟擬逐步禁止進口俄羅斯石油 俄最大銀行將遭制裁

2022/5/4 17:00（5/4 22:33 更新）
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歐盟執委會主席4日提議分階段禁運俄羅斯石油，以及對俄國最大銀行實施制裁，並禁止俄國廣播公司使用歐洲無線電波。圖為歐盟旗幟。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
歐盟執委會主席4日提議分階段禁運俄羅斯石油，以及對俄國最大銀行實施制裁，並禁止俄國廣播公司使用歐洲無線電波。圖為歐盟旗幟。（圖取自facebook.com/EuropeanCommission）
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（中央社史特拉斯堡4日綜合外電報導）歐盟提議對俄羅斯實施第六輪制裁之際，歐洲聯盟執行委員會主席今天提議分階段禁運俄羅斯石油，以及對俄國最大銀行實施制裁，並禁止俄國廣播公司使用歐洲無線電波。

如果歐盟各國政府批准這項計畫，將成為這個世界上最大貿易集團的分水嶺，依賴俄國能源的歐盟必須尋找替代能源供應。

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）對歐洲議會表示：「我們將在6個月內和年底前逐步停止進口俄國原油和精煉石油產品。這將是對所有俄國石油、海運和輸油管、原油和精煉石油的全面進口禁令。」這席話引起議員鼓掌。

北海布倫特原油價格今天早盤交易上漲約3%，報每桶逾108美元。

她說：「這沒那麼簡單，一些成員國嚴重依賴俄國石油。但我們必須這麼做。」

「（俄羅斯總統）蒲亭（Vladimir Putin）必須為他的野蠻侵略付出高昂代價。」

除了石油以外，最新一輪制裁將衝擊俄國最大銀行聯邦儲蓄銀行（Sberbank）和其他2家銀行。先前已經有好幾家俄國銀行被逐出環球銀行金融電信協會（SWIFT）支付系統。

范德賴恩說：「我們將目前是俄國最大銀行的聯邦儲蓄銀行和其他兩家主要銀行排除在SWIFT之外，藉此打擊對俄國金融體系和蒲亭進行破壞能力具系統重要性的銀行。」

她說：「這將強化讓俄國金融業完全孤立於全球體系之外。」

一名歐盟消息人士告訴路透社，另外兩家遭制裁銀行是莫斯科信貸銀行（Credit Bank of Moscow）和俄羅斯農業銀行（Russian Agricultural Bank）。

范德賴恩表示，更多俄國高階軍官將面臨資產遭歐盟凍結和旅行禁令，但她並未指名道姓。她提到克里姆林宮時說：「你們跑不掉的。」

這項提議需要獲得歐盟所有27個成員國同意才能生效。外交官表示，匈牙利和斯洛伐克可能需要更長時間來停止石油進口，因為它們嚴重依賴俄國能源。

法新社報導，根據范德賴恩的提議草案，歐盟也正設法將俄國東正教牧首基里爾（Patriarch Kirill）納入這一輪最新的制裁名單中。

新一輪制裁名單有58人，包括許多俄國軍方人員，還有克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）的妻子、女兒和兒子。（譯者：陳昱婷/核稿：劉學源）1110504

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