美援歐天然氣 拜登：不讓俄國利用能源勒索
2022/4/29 11:53（4/29 12:15 更新）
美國總統拜登28日表示，美國不會讓俄羅斯利用「天然氣勒索」來施壓歐洲盟邦。（圖取自facebook.com/POTUS）
（中央社華盛頓28日綜合外電報導）美國總統拜登（Joe Biden）今天表示，美國不會讓俄羅斯利用「天然氣勒索」來施壓歐洲盟邦，以影響各國針對俄國侵略烏克蘭所祭出的制裁。
拜登說：「我們不會讓俄羅斯以恫嚇或勒索方式來擺脫制裁。我們不允許他們利用石油和天然氣來躲避侵略行動的後果。」
俄羅斯為侵略烏克蘭遭受國際壓力下，本月27日切斷對保加利亞與波蘭的天然氣供應。這兩國都是歐盟和北大西洋公約組織（NATO）的成員。
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）告訴眾議院外交事務委員會：「俄羅斯這是搬石頭砸自己的腳…俄國靠賣天然氣的收入和財源將會被斷送。」
布林肯也指出，美國已加速運送液化天然氣到歐洲，「以助彌補任何缺口，包括俄羅斯企圖利用天然氣作為勒索工具而可能造成的短缺」。
法新社報導，德國一直以來特別遭受批評，指稱德國依賴俄羅斯天然氣，讓俄國有恃無恐。（譯者：紀錦玲/核稿：盧映孜）1110429
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