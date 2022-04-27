兩成員國遭俄斷供天然氣 歐盟：將協調一致應對

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（中央社布魯塞爾27日綜合外電報導）歐洲聯盟（EU）今天宣布已「準備好」應對莫斯科向整個歐盟斷供天然氣的狀況，並計劃就俄羅斯天然氣工業公司切斷對波蘭和保加利亞供氣，做出「協調一致」的回應。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）在推特發文稱：「俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）的聲明顯示俄國再度企圖利用天然氣勒索我們。我們已為這種情況做好準備，同時也在制定歐盟協調一致的應對措施。」

她強調：「歐洲人民可以相信，我們將團結一心，與受到影響的成員國站在同一陣線。」

稍早，俄羅斯天然氣工業公司以波蘭和高度依賴俄國天然氣供應的保加利亞未以盧布支付相關款項為由，宣布暫停對這兩國供應天然氣。

俄羅斯入侵烏克蘭後引發全球制裁，俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）上月要求「不友善」國家以盧布支付天然氣進口費用，惟迄今只有少數買家同意以盧布交易。

這場戰爭如今已邁入第3個月，也凸顯歐洲對俄國天然氣的依賴；俄羅斯天然氣占歐盟總進口量的45%。

保加利亞和波蘭都表示，他們將可以透過其他來源，彌補俄方斷供後的缺口。

范德賴恩透過聲明說：「我們一直努力確保整個歐盟的（天然氣）替代來源和最佳儲存水準。」

她指出：「成員國已針對這種情況制定應急計劃，我們也與他們進行協調工作。天然氣協調小組會議現在正在舉行。」

范德賴恩也批評，莫斯科單方面斷供行動「不合理且令人無法接受」，這「再次顯示出俄羅斯作為天然氣供應國的不可靠」。（譯者：施施/核稿：林治平）1110427