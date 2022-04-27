俄斷供天然氣開第一槍 摩爾多瓦親俄區情況堪憂

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（中央社基輔27日綜合外電報導）俄羅斯天然氣工業公司宣布停止供氣給歐盟成員國波蘭和保加利亞，挨批是在勒索；克宮則稱此舉是在回應制裁。與此同時，摩爾多瓦親俄地區緊張氣氛升高，令各界憂心戰事恐擴大。

● 俄軍拿下烏東數村莊 馬立波市鋼鐵廠又遭攻擊

俄羅斯入侵烏克蘭的戰爭持續超過兩個月。烏克蘭國防部27日表示，俄軍已把烏克蘭部隊逐出東北部哈爾科夫州（Kharkiv）的大科米舒瓦哈（Velyka Komyshuvakha）和扎沃季（Zavody），並控制了頓內茨克州的扎里奇涅（Zarichne）和新托什基夫西克（Novotoshkivske）等村莊。

另外，烏克蘭南部港市馬立波（Mariupol）的市長幕僚安德瑞尤申科（Petro Andryushchenko）表示，俄軍已恢復攻擊戰士和若干平民藏身的亞速鋼鐵廠（Azovstal），且俄烏雙方27日未就撤離馬立波市平民達成協議。

聯合國（UN）26日表示，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）「原則」同意，讓聯合國與紅十字國際委員會（ICRC）參與從馬立波市鋼鐵廠撤離平民的工作。

● 俄停供天然氣給兩歐盟國 禁287名英議員入境

俄羅斯天然氣工業公司（Gazprom）27日以波蘭和保加利亞未以盧布支付相關款項為由，宣布暫停對這兩國供應天然氣，遭波蘭與保加利亞總理痛批「勒索」。

歐盟執行委員會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）也在推特發文稱：「俄羅斯天然氣工業公司的聲明顯示俄國再度企圖利用天然氣勒索我們。我們已為這種情況做好準備，同時也在制定歐盟協調一致的應對措施。」

克里姆林宮則稱，俄國是因「不友善國家」對俄國經濟和金融業採取的行為，才以拒用盧布付款為由，停止供應天然氣給兩國。

另一方面，俄羅斯外交部27日宣布禁止287名英國國會議員入境，以回應英國因烏克蘭戰爭制裁俄國議員。英國下議院共有650名議員，俄方表示，登上黑名單的都是「最積極參與」制定反俄制裁措施並助長「恐俄歇斯底里心態」的國會議員。

● 日相允提供物資援烏 美盟國擬每月開會討論軍援

日本首相岸田文雄26日跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）進行第4次電話會談，表達將提供日本自衛隊用來因應化學武器的防護面具、無人機、食物及醫藥品等物資。

另外，有40國參與26日在德國西南部蘭斯坦（Ramstein）美國空軍基地的武器峰會，包括北大西洋公約組織（NATO）成員國，以及以色列、日本和澳洲等國。美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）會後指出，美國和盟邦每月將開會一次，以研議烏克蘭對抗俄羅斯軍隊侵略下的國防需求。

奧斯汀26日也斥責，俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）日前指稱可能在俄烏衝突中動用核武，這種說法是「危險且無益的」。

俄羅斯國防部27日則宣布，其部隊用遠程飛彈摧毀烏克蘭東南部札波羅熱（Zaporizhzhia）地區的軍火庫，內有大量西方國家提供的武器。

● 俄西部再傳爆炸 摩爾多瓦親俄地區緊張也升級

俄羅斯3個與烏克蘭接壤的地區27日凌晨聽到一連串爆炸聲；大約同一時間，俄國西部貝爾哥羅德州（Belgorod）一座彈藥庫也發生火災。

另外，烏克蘭指控俄羅斯試圖在摩爾多瓦分離主義地區製造動盪，引發外界益發擔心烏克蘭戰爭恐升級成更廣泛衝突，聯合國、美國與法國皆已表達關切。

摩爾多瓦分離地區聶斯特河沿岸（Transnistria）位於烏克蘭與摩爾多瓦之間的狹長地區，受親俄分離主義分子控制，主要語言是俄語，但大部分國家認為它是摩爾多瓦的一部分。自蘇聯解體後，俄國在當地已駐軍數十年。

一名俄羅斯指揮官聲稱講俄語者在摩爾多瓦受到壓迫後，國家安全部、無線電塔和軍事單位於本週傳出爆炸事件。

這項說法引發外界對於摩爾多瓦恐成為俄羅斯下個目標的警覺，因為莫斯科在2月24日揮兵入侵烏克蘭，就是藉由製造藉口來合理化侵略行動。

烏克蘭指控俄羅斯試圖在摩爾多瓦分離主義地區製造動盪，引發外界益發擔心烏克蘭戰爭恐升級成更廣泛的衝突。（中央社製圖）

● 蒲亭手抖忙掩飾 健康狀況引臆測

俄國總統蒲亭被拍到手部不自主地顫抖，走路步履蹣跚，坐時手緊抓椅子扶手的畫面，加深了外界對他健康狀況不佳的臆測。

英國「每日郵報」（Daily Mail）報導，這段影片是在2月18日拍攝，即俄國入侵烏克蘭之前，當時蒲亭在克里姆林宮接見白俄羅斯總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）。而自俄羅斯入侵烏克蘭以來，蒲亭的健康情形據報就一直走下坡。

近幾個月不斷有傳言稱蒲亭的健康狀況出問題，他臉部腫脹、姿勢不正、老試著抓東西撐住自己的畫面曝光後，更助長了這樣的說法。

● 俄失冰球世錦賽主辦權 加國擬售外國人遭凍結資產

俄國入侵烏克蘭遭各界懲罰，國際冰上曲棍球總會（IIHF）26日宣布，不再讓俄國主辦2023年冰上曲棍球世界錦標賽。此前IIHF已暫時禁止俄羅斯國家隊和球隊參加任何IIHF的比賽和活動。

聯合國世界觀光組織（UNWTO）27日表示，俄羅斯因入侵烏克蘭可能遭到暫停成員資格，因此莫斯科在會員國投票表決前自行宣布退出這個組織。

另外，加拿大政府26日提交動議案，將賦予政府出售外國人被制裁和凍結資產的權力，並可將其移交給相關的受害者或用於支持重建飽受戰爭蹂躪的國家。

這項議案若通過，意味因制裁俄羅斯而凍結並扣押的資金或財產，將可用於幫助烏克蘭重建，或補償那些因俄羅斯軍事侵略而受傷害的人民。

● 中國無人機巨擘大疆暫停俄烏業務 開中企第一槍

中國無人機大廠「大疆創新科技」宣布，暫停向俄羅斯與烏克蘭銷售其產品，以確保產品不會用在戰鬥上。外媒形容，這是俄烏戰爭爆發以來，首間暫停向俄羅斯銷售的中國大企業。

俄烏戰爭爆發超過2個月，中國無人機大廠大疆曾經被控向俄羅斯提供定位技術，用於俄烏戰爭，商品遭德國零售商下架。大疆之後發布聲明，強調並未製作任何軍事規格產品，「大疆支持戰爭」是錯誤的說法。

中國至今沒有對戰爭明確表達立場。（編輯：楊昭彥/核稿：劉學源）1110427