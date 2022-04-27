4度與澤倫斯基電話會談 日相岸田承諾提供物資

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（中央社東京27日綜合外電報導）日本首相岸田文雄26日跟烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）電話會談，表達將提供日本自衛隊用來因應化學武器的防護面具、無人機、食物及醫藥品等物資。

日本放送協會（NHK）報導，岸田26日晚間7時30分過後跟澤倫斯基進行第4次電話會談，時間約40分鐘。

岸田在電話中指出，基於烏克蘭政府所提需求，日本提供借款從原先的1億美元增加到3億美元（約新台幣88.16億元），並將提供自衛隊用來因應化學武器的防護面具與無人機等物品。

不僅如此，岸田還說，日本政府已決定提供烏克蘭食物及醫藥品等物資。

澤倫斯基除了對日本至今所做貢獻表達謝意，也向岸田說明烏克蘭當地情勢，及有關未來支援及對俄羅斯制裁等的想法。

岸田會談後受訪表示，必須堅守國際社會和平與秩序，今後也將跟七大工業國集團（G7）等相關國家緊密合作，積極開展有助烏克蘭的外交努力。

澤倫斯基在推特上發文表示，「感謝日本給予的重要支援」，也說明跟岸田談到戰後合作事項，「我們相信日本跟各國都反對戰爭，並將在保證烏克蘭未來安全方面扮演重要角色」。（譯者：黃名璽/核稿：楊昭彥）1110427